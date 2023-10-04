台狼師傳訊「很想要」 帶16歲學生在校玩車震 下場慘了

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新北市某高中陳姓老師前年傳訊息給16歲女學生「突然很想要」、「敢不敢做」，並和女學生在學校地下室停車場「車震」，被解聘且終身不得聘任為教師，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為處分沒有違誤，判他敗訴，可上訴。

陳2021年間被女學生的父親檢舉，私下透過臉書 訊息和女學生聊天，酒後傳送「突然很想要」、「敢不敢做」、「要不要做」的文字，同年8月陳和女學生在學校地下室停車場、陳的車內發生性行為。校方決議解聘且終身不得聘任為教師，陳不服提訴願被駁回，再提行政訴訟救濟。

陳主張，校方調查委員未詢問到性侵 害的確切日期，他無法得知被指控的日期，如何能提出相應的不在場證明以表清白？他認為校方給予答辯機會僅有形式，實際上毫無意義。

陳指出他沒有和女學生發生性行為，調查委員僅憑女學生的陳述，沒有其他補強證據，即認定他性侵害，有所瑕疵；校方基於錯誤事實決定解聘、終身不得聘任，處分也不合法，且終身解聘嚴重影響他身為教師的工作權、生存權，違反比例原則。

北高行認為陳刑事部分被檢方處分不起訴，但刑事責任與行政責任舉證程度不同，因此刑事結果不足以拘束行政法院，女學生就性侵害的過程、結果、發生地點等細節，均詳細、連貫性說明，若非親身經歷，難以清晰描述捏造不存在的事情。

法院指出，校方調查小組判斷沒有恣意濫用或其他違法情事，也有給予陳陳述意見的機會，程序公允、周延，認為解聘、終身不得聘任的處分沒有違誤，判決陳敗訴。

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