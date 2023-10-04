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「藍白一定合」 王金平不緊張：船到橋頭自然直

記者鄭媁／台北5日電
立法院前院長王金平4日受邀出席政大宗教研究所宗教與政治專題演講。（圖：世界華人宗教研究學會提供）
立法院前院長王金平4日受邀出席政大宗教研究所宗教與政治專題演講。（圖：世界華人宗教研究學會提供）

外界關注藍白合進展。立法院前院長王金平昨天表示，藍白當然有必要合，且一定會合，三方整合出一組參選人「可能性非常非常大」。被問到是否對藍白合沒有進度感到緊張？王金平說，船到橋頭自然直，取得重新執政是全體共識，「不要擔心，藍白還是會合的。」

王金平4日受邀出席政大宗教研究所宗教與政治專題演講。他在受訪時指出，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲他們有相當的革命情感，這革命情感是在疫情三年間所建立的交情，互相尊重、互相合作，所以他們自己可以先談，看未來發展怎麼樣，反正時間還有。

媒體追問，是否可以接受「柯侯配」，王金平說，這看他們，尊重大家最後的意願，「這個勉強不得」。

王金平演講時提及2013年「馬王政爭」時表示，馬英九要撤銷他的黨籍，「我到現在從來沒講過馬英九三個字」，他認為沒必要去怨恨、反擊，「這些人就是我們的逆增上緣」，持續用逆水行舟的方式求精進，這就是真正心懷，「我是這麼久以來今天第一次講，我從來沒講，當時特偵組哪有權利處理我的事，我的事情是關說，中華民國法律哪來條文上有關說兩個字。」

王金平提到，馬英九擔任總統時說政府絕不會違法濫聽，但官員卻這麼做。特偵組成立最主要職務是偵查正副總統、五院正副院長、各部會首長與重大經濟犯罪，「我那個有牽涉到貪瀆嗎，你特偵組怎麼可以這樣。」他也說，自己是這麼久以來第一次講，「當時特偵組哪有權利處理我的事，我的事情是關說，中華民國法律哪來條文上有關說兩個字。」

對於侯友宜曾說若當選要恢復特偵組，王金平受訪時表示，事在人為，職權內的事就不會被外界批評反對，只要法律有授權當然可以做，法律沒授權而做就是違法，特偵組有其功能，每個人有不同政治見解，侯友宜提出來，就尊重。

王金平 馬英九 侯友宜

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