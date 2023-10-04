網路溫度計公布台最新總統參選人網路聲量 柯1賴2侯3

台灣2024總統大選5日進入百日倒數。左起為民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

2024總統大選明天進入百日倒數，網路溫度計今天公布最新總統參選人網路聲量，近一周聲量最高的是民眾黨柯文哲22萬多筆，聲量最高點出現在9月28日。其次是民進黨賴清德 16萬多筆討論，國民黨侯友宜 15萬多筆討論，居三；鴻海創辦人郭台銘 7萬多筆討論。

網路溫度計根據KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析系統9月27日到10月3日統計調查指出，近一周總統參選人網路聲量柯文哲35.85％、賴清德27.08％、侯友宜34.79％、郭台銘12.28％。

網路溫度計指出，柯文哲聲量最高點出現在9月28日，單日有4萬多筆討論，那天他說男生容易投票給美女，賴辦批柯性平分數死當。賴清德聲量最高點出現在9月27日，賴稱盼與中國國家主席習近平吃蝦仁飯、珍奶，國台辦回「別自討沒趣」，單日討論有3萬5千多筆討論。