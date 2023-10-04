我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剛進廁所…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

一洲焦點／罷免麥卡錫、川普杭特官司、中國核潛艦事故

網路溫度計公布台最新總統參選人網路聲量 柯1賴2侯3

記者歐陽良盈／台北即時報導
台灣2024總統大選5日進入百日倒數。左起為民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)
台灣2024總統大選5日進入百日倒數。左起為民進黨賴清德、民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

2024總統大選明天進入百日倒數，網路溫度計今天公布最新總統參選人網路聲量，近一周聲量最高的是民眾黨柯文哲22萬多筆，聲量最高點出現在9月28日。其次是民進黨賴清德16萬多筆討論，國民黨侯友宜15萬多筆討論，居三；鴻海創辦人郭台銘7萬多筆討論。

網路溫度計根據KEYPO大數據關鍵引擎輿情分析系統9月27日到10月3日統計調查指出，近一周總統參選人網路聲量柯文哲35.85％、賴清德27.08％、侯友宜34.79％、郭台銘12.28％。

網路溫度計指出，柯文哲聲量最高點出現在9月28日，單日有4萬多筆討論，那天他說男生容易投票給美女，賴辦批柯性平分數死當。賴清德聲量最高點出現在9月27日，賴稱盼與中國國家主席習近平吃蝦仁飯、珍奶，國台辦回「別自討沒趣」，單日討論有3萬5千多筆討論。

網路溫度計指出，侯友宜聲量最高點出現在9月27日，單日有3萬2千多筆討論，當天侯承括當選會嚴格把關食安，不讓雞蛋事件重演。郭台銘網路聲量最高點出現在9月27日，單日有1萬4千多筆討論，當天郭忙連署，臉書發文稱每位朋友寫的連署書對他而言，象徵沈重責任和改變台灣、點亮時代的希望。

2024總統大選明天進入百日倒數，網路溫度計今天公布最新總統參選人網路聲量。圖/...
2024總統大選明天進入百日倒數，網路溫度計今天公布最新總統參選人網路聲量。圖/擷取自網路溫度計網頁

賴清德 郭台銘 侯友宜

上一則

台前海軍艦長爆馬文君釋出潛艦國造資料給韓人 馬辦否認

下一則

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

延伸閱讀

柯文哲與佛利蒙市長餐敘 談民調對決：國民黨不敢接招

柯文哲與佛利蒙市長餐敘 談民調對決：國民黨不敢接招
NCC如警總應打掉重練 侯友宜：全民心聲

NCC如警總應打掉重練 侯友宜：全民心聲
侯辦批賴清德經濟產業政見大雜燴 讓台灣迷路

侯辦批賴清德經濟產業政見大雜燴 讓台灣迷路
柯文哲矽谷行 與佛利蒙市長餐敘談教育、科技與藍白合

柯文哲矽谷行 與佛利蒙市長餐敘談教育、科技與藍白合

熱門新聞

在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）

孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

2023-10-01 12:28

超人氣

更多 >
216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長

216：210 麥卡錫成史上首位被罷免下台議長
民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因

民主黨為何見死不救麥卡錫？最後一根稻草是這原因
車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現
這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座

這些人聯手 將麥卡錫拉下眾院議長寶座
英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難