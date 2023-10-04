研究量子點獲諾貝爾獎 得主布魯斯曾到台灣演講

2023年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，布魯斯（Louis E. Brus）是獲獎者之一，十多年前曾去到台灣演講。（路透）

諾貝爾化學獎得主因發現與合成量子點而獲獎，學者指出，量子點應用範圍廣，得主之一布魯斯十多年前去到台灣演講，當時會場大爆滿，因為他被視為獲獎大熱門，「時間早晚而已」。

2023年諾貝爾化學獎得主今天揭曉，由科學家巴汶帝（Moungi G. Bawendi）、布魯斯（Louis E. Brus）、艾吉莫夫（Alexei I. Ekimov）3人共享殊榮，他們因「量子點」（quantum dots）的發現與合成而獲獎。

台灣大學化學系教授兼新興物質與前瞻元件科技研究中心主任周必泰說，奈米科研發展悠久，在1975年的半導體低溫實驗時就有看到發光的現象，現在定義為量子點，而獲獎者之一布魯斯其實最初是做其他基礎研究，後來因所在的貝爾實驗室轉型因而轉研發「量子點」。

周必泰表示，布魯斯在十多年前曾到台演講，他長得很高，演講非常清晰，彷彿托福考試一般，確實是一個人才，縱使他話不多，但思路超級敏捷。

周必泰回憶，當時演講會場大爆滿，因為量子點的研究，大家都認為他會得諾貝爾獎 ，只是時間早晚而已，因為量子點屬於「起始的研究」，只要是起始的研究，加上世界普及，獲獎機率便很高。

中央研究院應用科學研究中心研究員兼智慧生物工程專題中心執行長陳培菱也提到，奈米科技在二十幾年前是新興領域，當時就有預期奈米科技會得獎，其中量子點是已經「開花結果」的研究。

綜合路透社與法新社報導，奈米顆粒和量子點的應用範圍包括LED燈、電視螢幕，以及在切除癌症組織時指引外科醫師。

周必泰也說，若以學術來看，量子點可以應用在很多範圍，現在也有將量子點運用在太陽能電池上，雖然效率不好但便宜，另外也有人用於催化反應。

陳培菱指出，巴汶帝在十年前也曾經秀過量子點在生醫上的應用，像是醫生開刀時不能清楚知道腫瘤 位置、切多少，但因量子點很亮的特性，只要處理一下就可以運用量子點呈現發光部分，進而協助醫生切除腫瘤。

不過，陳培菱也說，雖然研究量子點的人都覺得量子點應用在生醫上沒有毒性，但在醫學 人士眼裡，可能無法接受將重金屬放在人體內，因此這都還有待突破。