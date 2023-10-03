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台退休醫檢師與妻旅遊出軌團友 情色簡訊成證據…賠錢

記者陳宏睿／台中即時報導
台中市已婚楊姓男子與賴姓女子互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠楊妻15萬元確定。示意圖／本報資料照片
台中市已婚楊姓男子與賴姓女子互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠楊妻15萬元確定。示意圖／本報資料照片

台中市楊姓男子是退休醫檢師，已結婚超過30年，前年他與妻子參加旅行社的行程時，楊認識同團賴姓女子後，發展婚外情，楊妻透過雙方露骨情色訊息「你的鳥我喜歡」、「硬又大隻」等語，楊妻求償30萬元(新台幣，約合9300美元)，一審原判賠如數給付，但二審審酌楊與賴女的財力後，判賠15萬元確定(約合4600美元)。

判決指出，楊姓男子是已退休的醫檢師，退休之後擔任醫院司機，與妻子結婚超過30年，前年間他與妻子報名一家旅行社行程，期間認識擔任家庭主婦的賴姓女子，雙方在遊覽車情歌對唱後，互有好感，打得火熱，數度報名旅行社行程。

楊妻後來發現，丈夫經常凌晨才返家，或是徹夜未歸，去年初從丈夫的手機LINE通訊軟體簡訊中發現，楊男與賴女打得火熱，彼此互稱「老公」、「老婆」，賴女甚至有要求楊男，不要給她家用、不要回家，甚至「每天換不同內褲讓她（元配）生氣」。

楊妻還看到，丈夫與賴女經常互傳情色訊息，「你的鳥（指生殖器）我喜歡」、「就是要給老公爽我也爽」、「你的鳥我喜歡」、「硬起來又大隻我真的好喜歡」、「做愛起來真的很爽」等語。

楊妻據此提告侵害配偶權，求償30萬元，一審原認定楊與賴女侵害配偶權的事證明確，判決如數給付。

不過楊男與賴女上訴二審之後，合議庭認為，二人侵害配偶權的事證明確，不過審酌賴女沒有固定收入，由成年子女撫養，楊男則是名下無財產，擔任司機月入僅2.8萬元，審酌二人資力後，判賠15萬元，全案確定。

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