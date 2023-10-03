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4家台廠遭點名協助華為建廠 台經濟部：無涉關鍵技術

中央社台北3日電
台經濟部長王美花（右）。（記者曾學仁／攝影）
台經濟部長王美花（右）。（記者曾學仁／攝影）

彭博報導指台灣崇越、漢唐等4家科技公司協助華為晶片廠。台經濟部表示，廠商合作內容和關鍵技術無關，但提醒業者遵守台灣法規以及美國實體清單管制，留意供應鏈風險。

台經濟部表示，根據美國商務部工業和安全局（BIS）網站，目前華為相關公司共有141家納入實體清單，其中包含華為、海思半導體公司及訊崴。

根據彭博報導，台灣4家科技企業正在協助華為替中國深圳地區一個不為人知的晶片工廠網絡打造基礎設施，其中包含台灣晶片材料經銷商崇越科技、無塵室廠漢唐旗下的子公司等。

台經濟部長王美花今日在立法院受訪表示，依照台灣法規，關鍵技術不可以外流，但根據彭博報導，廠商協助華為的工廠建設，看起來與關鍵技術材料或設備無關。

關於美國實體清單管制，王美花表示，若企業被美國納為實體清單，不可以使用美國設備和技術，會提醒台灣廠商遵守美方規定。

王美花指出，廠商在中國的投資、設立公司等技術使用除了必須符合台灣法規，不能違反國安規定，也須注意是否違反美國實體清單規定，經濟部會持續了解廠商與華為合作的態樣，以保障廠商相關權益。

台經濟部官員說明，將提醒業者留意供應鏈風險，因為根據美國外國直接產品規定（FDPR），以美方授權的技術為主，業者須遵守相關規定，避免影響取得技術授權。

根據美國FDPR出口管制規定，如果在美國境外業者設計、開發、生產產品過程中，使用美國管制的技術、軟體丶材料或設備，且交易對象是華為相關列入實體名單的企業，都須事前向美國商務部申請出口許可證。

華為 晶片 商務部

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