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「Linbay好油」自導自演假恐嚇 綠委批藍白切割比快

中央社新北3日電
林裕紘(左)日前自述遭網友人身威脅，並在前立委黃國昌的YouTube直播上哭訴，如今被爆出此事其實是林自導自演。圖／取材自黃國昌YouTube頻道
林裕紘(左)日前自述遭網友人身威脅，並在前立委黃國昌的YouTube直播上哭訴，如今被爆出此事其實是林自導自演。圖／取材自黃國昌YouTube頻道

台灣臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘「自導自演」遭恐嚇事件，吳崢今天貼文批評將林裕紘推上火線的就是見獵心喜的國民黨、民眾黨，結果「次元刀一個比一個快」。

民進黨新北市中和選區立委參選人吳崢今天在臉書Facebook針對「Lin bay好油」林裕紘自導自演事件貼文表示，有人切割、有人崩潰、也有人說民進黨又在檢討監督的人。

他說，請大家回想，是誰將林裕紘推上火線，幫忙大張旗鼓、召開無數場記者會痛罵政府，是誰利用好油事件，痛批「國家機器」「綠色恐怖」「民主已死」、發起換大頭貼聲援，不就是見獵心喜的國民黨、民眾黨，東窗事發後的現在「次元刀一個比一個快」。

他說，政府不是不能監督。雞蛋的事件，行政院長道歉，提出檢討精進的措施；農業部長數度道歉，甚至請辭下台負責。無論是理性或不理性的聲音，只要有事實根據，有政府做得不夠好的地方，民進黨政府都願意傾聽、改進。

他表示，侯友宜、柯文哲兩位總統參選人，為了選舉，將好油被恐嚇的事件，無限放大，用來攻擊執政黨，謾罵、栽贓、操弄輿論。這是標準的政治操作，他們關心的不是網紅的安全，而是自己的聲量與利益。

他說，更可笑的是，國民黨的光速次元刀聲明，竟聲稱「由國民黨執政的桃園市警局依法蒐證」。這樣的說法，不知令人該生氣還是該笑。但此舉也幫忙證實了國民黨所指控的「國家機器」是抹黑、造謠。

吳崢表示，好油今天清晨的道歉文，說慌了，還貼出民進黨黨證。「我想跟好油說，你可能又慌了、搞錯了。萬能的黨證，是威權時期的國民黨黨證」。你跟國民黨黨工合謀演出這一場大戲，欺騙台灣人民，浪費社會資源，現在就不要再回頭牽拖民進黨了。

臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘自爆被恐嚇傳出自導自演，警方查出國民黨工許...
臉書粉專「Linbay好油」版主林裕紘自爆被恐嚇傳出自導自演，警方查出國民黨工許姓男子涉案，國民黨文傳會主委林寬裕（右）與發言人楊智伃（左）代表說明，國民黨即日起解除與許姓黨工的勞務關係。（記者陳正興／攝影）

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