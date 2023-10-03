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台共產黨主席等遭訴 中國台辦：打壓統一用心險惡

記者陳政錄／即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮，於2023年9月27日時主持國台辦例行記者會。(攝影／記者廖士鋒
中國國台辦發言人朱鳳蓮，於2023年9月27日時主持國台辦例行記者會。(攝影／記者廖士鋒

台灣人民共產黨主席林德旺等人，因涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法及醫療器材管理法，遭台北地檢署起訴。中國國台辦發言人朱鳳蓮3日晚間對此回應，民進黨當局打壓主張兩岸和平統一人士用心險惡，刻意製造「綠色恐怖」，升高兩岸對立，謀取不正當選舉利益。

對於林德旺等人被台北地檢署以「反滲透法」等為由起訴，國台辦3日晚間發布訊息稱，朱鳳蓮應詢表示，民進黨當局和「台獨」勢力，出於謀「獨」本性，無所不用其極地打壓反對「台獨」、維護台海和平、主張兩岸和平統一的人士，試圖以所謂「反滲透法」等對他們進行起訴，其險惡用心就是出於一黨之私，刻意製造「綠色恐怖」，升高兩岸對立，謀取不正當選舉利益。

朱鳳蓮抨擊，這種卑劣行為，必將受到兩岸同胞的強烈譴責和堅決反對，當然也阻擋不了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意和兩岸交流往來的歷史趨勢。

朱鳳蓮還說，民進黨每到選舉即玩弄這種誣衊、陷害、恐嚇之伎倆，早已被台灣民眾所識破，也必將被台灣民眾所唾棄。

去年，台灣人民共產黨台北市第6選區議員參選人鄭建炘，涉嫌接受同黨主席林德旺指示，在競選時發放500元給走路工涉賄選。林德旺涉遭中共滲透10年，收受中國國台辦資助逾94萬，去年用人頭收貨人，輸入至少4700劑廈門寶太公司抗原檢驗試劑，計畫發放作為宣傳及選舉之用。

對於上述案件，台北地檢署今偵結，依涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法及醫療器材管理法，起訴林德旺、鄭建炘及余聲洪等3人。

民進黨 罷免 共產黨

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