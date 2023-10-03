台共產黨主席收中國資助滲透 北檢依反滲透法起訴

台灣人民共產黨總理林德旺（右）。（本報系資料照片）

台灣人民共產黨 主席林德旺、副主席鄭建炘，被控收受數名國台辦官員資助財物、新冠肺炎試劑，企圖影響台灣選舉、宣揚共產理念，今天依反滲透法起訴林、鄭，並建請法院從重量刑。

台北地檢署起訴指出，林德旺曾任國民黨 中央委員及中國台商黨代表，2006年頻繁往返兩岸經商，先後設立數個兩岸交流團體，2016年遭國民黨開除黨籍，改以無黨參選台南立委失利，隔年成立台灣人民共產黨並任黨主席迄今。

起訴指出，林德旺為求中國資助他經商，2017年起以台灣人民共產黨主席身分，在中國接觸多名國台辦政黨局、中國國務院 台灣事務辦公室等官員。

起訴指出，林德旺多次邀請國台辦官員訪台，或由他率團赴中接受招待，其中林德旺與國台辦政黨局副局長胡春光持續連繫超過10年。

檢調查出，2018年由林德旺受胡春光、雲南省國台辦官員指示參選台南市議員，去年提名副主席鄭建炘參選台北市議員。

檢調追查出，林德旺於競選期間收受國台辦提供的新台幣3萬元、美元1萬元及4700劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗原檢驗試劑，於美國前眾議長裴洛西來台時辦理20多場陳抗，事後發放每名走路工新台幣500元與檢驗試劑未遂。

此外，林德旺於去年擔任山東省國台辦實質控制的「山東政報傳媒有限公司」的台灣中心總顧問，以推動兩岸交流為名，卻暗中從事對台統戰文宣工作。

據悉，檢調從林德旺的微信群組內查出，林多次在台宣傳中國派遣戰機侵台的行為是保護台灣，為求國家統一，中國是最自由民主的國家；又查出鄭建炘曾傳送「2022年選舉分析與未來規畫」電子檔予國台辦官員。

檢察官認為，台灣人民共產黨為台灣唯一使用共產理念在台合法登記活動的政黨，近年與中國與台商、代理人方是，以武統威嚇、影響選舉，危害台灣主權及自由民主憲政秩序。

檢察官審酌，林德旺、鄭建炘被滲透期間長達10餘年，到案後矢口否認犯行，避重就輕，犯後態度不佳，依違反公職人員選舉罷免法、反滲透法提起公訴，並建請法院從重量刑。