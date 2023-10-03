談藍白合？侯友宜：與柯文哲雙北合作朋友、相同政治理念

國民黨總統參選人侯友宜（中）走訪屏東，到里港鄉的信國社區拜訪，參訪文物館，了解滇緬異域孤軍來台墾荒當時歲月。(記者劉星君／攝影)

國民黨總統參選人這兩天聚焦南台灣，台北時間3日上午到屏東，被媒體問到，柯文哲從美國返台後是否與柯親自談藍白合？侯友宜 說，他和柯主席是多年雙北合作朋友，很多問題可以好好面對溝通，重要的是我們有相同政治理念，如何傾聽人民聲音，解決人民現在的痛苦。

侯友宜說，他最在乎的是誰能夠在台灣外部情勢緊張，內部弊案叢生過程中，讓台海安定、台灣安全、人民安心，也讓世界安心，這才是大家所期盼的。中華民國 ，我們在台灣這塊土地面對的生活、挑戰，下任總統要負起責任，這才是大家最在意的一件事情。

對於國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥表示，NCC打掉重練，是要重回新聞局時代。侯友宜說，民進黨 執政這幾年可以看得到，NCC完全不中立，且作為政治炒作工具，被用來打擊異己，全民都看在眼裡，「這樣的NCC不打掉重練嗎？就是因為NCC不獨立、不中立，人民才會有打掉重練的心聲。」

媒體問，上次總統大選民進黨打出假的共諜案，這一次又炒作潛艦線民。侯友宜說，國家安全須嚴肅面對，任何涉及到國家安全機密問題，司法調查應立即介入，毋枉毋縱，但也絕對不能作為選舉操作的工具。而在國防上，他一向主張堅持自由民主制度，並同時加強國防軍備，提升防衛能力，也提出嚇阻、對話、降低風險的「3D策略」，先前出訪都將這個方向說得非常清楚，也和攸關印太地區穩定的相關國家，做很充分意見交換，將攜手合作，面對中華民國外部的挑戰。