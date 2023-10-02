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不尋常合作…彭博：台4家科技業者協助華為建廠

編譯劉忠勇／綜合外電
彭博調查報導，台灣四家科技公司協助與華為有關聯的企業在深圳建設晶片廠的基礎設施。（取材自微博）
彭博調查報導，台灣四家科技公司協助與華為有關聯的企業在深圳建設晶片廠的基礎設施。（取材自微博）

彭博調查報導，台灣四家科技公司協助與華為有關聯的企業在深圳建設晶片廠的基礎設施，在美國對華為加強技術管制之際，如此不尋常的合作關係可能牽動兩岸政治的敏感神經。

彭博8月在深圳現地調查發現，華為支持的企業一處工地出現崇越科技和亞翔工程子公司的員工。在深圳另一處和華為有關的場址，彭博也認出漢唐（2404）子公司的員工。

此外，矽科宏晟在官網表示，已拿到深圳鵬新旭科技公司和鵬芯微建立化學供應系統的合約，鵬芯微是去年被美國列入黑名單的企業，而這兩家公司已被點名是跟華為共同建設晶片製造廠的廠商。據彭博報導，向矽科宏晟求證後，該公司隨即刪除官網上的相關內容。

這些台灣公司是否違反美國的制裁措施，尚不確定，原因在於美國對華為管制的源自美國的技術，並未阻止所有商業往來。由於美國對華為的制裁非常複雜，若不知道技術和設備供應商的具體情況，恐怕難以判斷這類是否違規。

經濟部以新聞稿回應彭博說，將調查這四家台灣公司與華為的關係，並表示將聯繫這些公司，以了解他們在當地的動態。

漢唐向彭博證實，旗下大陸子公司取得協助深圳昇维旭翻新內裝的合約，工程也已進行。漢唐解釋，由於該公司和大陸子公司從事建築業務，而母公司並未生產或出口晶圓相關產品或設備，因此並未違反出口管制規定。

華為 晶片

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