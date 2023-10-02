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台國防副部長盼美加速軍售遞交 整合美台國防產業供應鏈

中央社威廉斯堡2日專電
台國防部軍備副部長徐衍璞。（本報資料照片）
台國防部軍備副部長徐衍璞。（本報資料照片）

台國防部軍備副部長徐衍璞今天表示，希望美方協助台灣能有部分武器全壽期自給自足能力，加速軍售裝備遞交速度，並整合美台國防產業供應鏈，以強化台灣國防自主與韌性。

徐衍璞今天出席美台國防工業會議並發表演說。他指出，台灣是當前世界最關注的議題，已經從兩岸、區域層次，轉變為攸關全球安全及國際繁榮焦點，全球的共識就是台海議題必須和平解決。

徐衍璞說道，唯有持續備戰，才是維持和平最有效的手段，因此台灣會持續增加國防預算，以展現堅決捍衛主權及守護民主自由的決心。

對於美國總統拜登（Joe Biden）任內已11度提供台灣軍售，日前動用「總統撥款權」（presidential drawdown authority），提供台灣最高3億4500萬美元軍援，展現對台灣國防需求的高度重視，協助台灣獲取防衛所需裝備提升國防戰力，徐衍璞表達感謝之意。

他表示，鑑於俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的經驗，台灣與美國皆認知台灣的島嶼環境，最重要的是加速台灣自我防衛能力建構、武器交付期程與保護維持供應鏈。

徐衍璞提到，過去幾年台灣在國防自主工作推動上，強調自主系統開發，其下所需的次系統或關鍵模組，則是充分利用市場機制爭取國內外廠商參與，因此對國際廠商的合作需求並未降低，反而更多元化，所謂自主國防推動若有國際廠商共同加入，是台美兩國產業界雙贏。

他並向美方喊話指出，希望美方協助台灣能有部分武器全壽期自給自足能力，協助在地化生產，以有效加速軍售裝備遞交速度，並整合美台國防產業供應鏈，落實在地化後勤維保，強化台灣國防自主與韌性。

供應鏈 拜登 預算

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