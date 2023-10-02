民進黨批「馬文君們」擋潛艦 三問侯友宜要求表態

民進黨發言人張志豪、林楚茵今天舉行記者會，指控「馬文君們」擋潛艦。圖／民進黨提供

台灣首艘自造潛艦「海鯤號」上周進行命名及下水典禮，但負責此案的召集人、國安會諮委黃曙光卻指控「有立委一直在搞」，不斷從中阻撓扯後腿，被認為是暗指國民黨 立委馬文君。民進黨今天表示，國民黨其實不只一個馬文君，有非常多個馬文君。

對此案，國民黨今也舉行記者會指出，國民黨善盡在野黨監督之責、謀求國家利益的正當作為，卻被民進黨及綠營側翼扣帽、抹黑、抹紅成賣台，是騙不懂的外行人。

民進黨發言人張志豪、林楚茵今天舉行記者會，指控國民黨在國家面臨重大抉擇的關鍵時刻，總是惡意杯葛阻礙，從軍購案不斷退回、預算 案無理凍結，阻礙總不缺席。

張志豪指出，馬文君今年七月為力挺國民黨總統參選人侯友宜 主張兵役可恢復4個月的言論，汙衊國軍「只服一年兵役也是當炮灰」，面對如此支持侯友宜的馬文君，他必須三問侯友宜，面對馬文君過去多次阻擋潛艦國造，還有傷害國家利益的國民黨立委們，態度是什麼？侯友宜是否認同過去多次阻擋國家軍購的「馬文君們」？侯友宜是否繼續為這些「馬文君們」站台？請侯友宜清楚表態，不要閃躲迴避。

張志豪表示，民進黨執政時期為了強化台灣國防自主及防衛力量，2001年美方宣布出售台灣三項軍購，其中包括8艘柴電潛艦、P-3C反潛機、愛國者三型飛彈等。民進黨完成預算編列後，卻遭國民黨利用朝小野大的優勢，在立法院程序委員會退回軍購案高達「69次」，粗暴的阻撓台灣自我國防戰力的提升，讓原本2001年就獲得美國同意出售的柴電潛艦，遲至2008年還無法成案，細數過去國民黨阻擋台灣軍購案，從2001年開始就有阻撓紀錄，更造成日後台灣多次向美國提出購買潛艦，都未能獲得回應。

張志豪說，試想，若當時購買成功，台灣在2013年就能建立潛艦部隊，富比世指出台灣靠8艘潛艦就能滅了陸奪島艦隊，更不會讓台灣的潛艦成軍計畫，延後至少12年以上。

張志豪指出，近幾年政府持續強化自主國防量能，但當台灣面對中共軍機、軍艦繞台威脅時，國民黨的阻礙卻總不缺席，近兩年擋了上百億元預算，從飛彈到採購軍機，凍結名單總有國民黨立委帶頭作亂，以立委行使職權之名阻撓國防發展進度，包括立委賴士葆提案刪減海軍武器2億元，立委楊瓊瓔、萬美玲對左營軍港改建刪除10億元且凍結50億元。

張志豪指出，以潛艦國造為例，2021年國民黨立委呂玉玲、江啟臣、溫玉霞、馬文君曾提案凍結潛艦預算70億元，馬文君早在2019年將所編列潛艦國造的75.1億元預算，就提出全數刪除，隨後2022年的30億元預算也凍結，後續更對潛艦國造預算提案凍結，令人不禁想問是否別有用心？再對照馬文君多次親上中國的電視節目，爆料台灣軍事消息，對在第一線守護國家安全的國軍來說，馬文君的諸多行為，實在離譜，也呼籲國民黨不要助中滅台。

林楚茵指出，國民黨立委擋了潛艦國造的50億元預算，但凍結預算有比例原則，潛艦國造的預算卻全數減列，這已經不是監督，而是完全無法做事。她五問馬文君，有沒有不簽「保密協定」？機密文件不能對外轉述，有沒有把資料偷抄出去？抄了什麼？究竟抄給誰？為什麼？有拿什麼好處？有沒有把相關資料交給外國單位？此外，請問馬文君是什麼身分可以這樣做？

林楚茵說，立委權限只能審預算，不能干預國防採購的廠商跟名目，馬文君甚至上中國的電視節目說潛艦是「海底棺材」，自詡為國防立委的馬文君口出此言，一方面滅自我威風，還漲他人志氣。