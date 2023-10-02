我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國城亞裔超市副店長阻「零元購」 慘被挑斷手筋

史上第4高 勁球獎金累積逾10億元 今晚開獎

立委馬文君疑外洩潛艦國造資料 民進黨團要法務部立案調查

記者林銘翰、鄭媁／台北即時報導
我首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）正式在高雄下水首度曝光。記者林伯東／攝影
我首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）正式在高雄下水首度曝光。記者林伯東／攝影

有關海軍前顧問郭璽日前指控，國民黨立委馬文君外洩潛艦國造資料，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳今天說，馬文君的行為事涉立法院職權行使法、立法委員行為法、國家機密保護法及國家安全法，民進黨團籲請法務部立案調查，如果屬於公訴罪的範圍，應該主動介入調查。

國民黨今也舉行記者會反擊，國民黨善盡在野黨監督之責、謀求國家利益的正當作為，卻被民進黨及綠營側翼扣帽、抹黑、抹紅成賣台，是騙不懂的外行人；請國防部與海軍司令部說明，爭議纏身的郭璽在潛艦國造扮演何種角色？民進黨還在用抗中保台的套路炮製賣國事件、煽動綠色恐怖和人民心理恐懼打選戰，愧對台灣人民的信任。

國民黨發言人林家興指出，作為強力支持自我防衛力量、支持國防國軍的負責任政黨，潛艦國造有相當的成績，國民黨當然表示肯定，但這中間有很多漏洞、甚至可能有弊端的問題，以及被有心人士惡意操作攻擊特定的政黨、攻擊特定立委，說有賣國的嫌疑，國民黨絕對不能忍受，林家興也反問，很多相關的爆料都已經嚴重觸法，國安及檢調單位不查，是睡著了嗎？

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，劉世芳指出，為了建構台灣的國防能力，早在前總統陳水扁執政時期，政府就主張要向美國軍購，當時在立法院朝小野大，國民黨跟親民黨在國會過半，總共阻擋69次軍購案，而在前總統馬英九執政時期，也沒有看到潛艦國造再繼續往下走。

劉世芳表示，蔡英文總統上任以來，提出國家六大戰略產業，政府支持國機國造，同時也支持潛艦國造，近來潛艦國造的爭議越來越大，國民黨團跟若干立委的態度，已經危害到國家自主產業發展的空間，而國民黨團的態度不只曖昧，還全力支持這位立委。

民進黨南投縣立委參選人蔡銘軒三問馬文君，包括有無拒簽保密切結書、有無抄錄機敏資料，以及有無洩漏機密會議資料。

民進黨立委蔡培慧說明，立法院職權行使法第50條規定，對於機密文件不得抄錄，馬文君不但抄錄文件，甚至還出去打電話，這些都是具體法規、很清楚的資料，不管她是為了誰待在外交及國防委員會，但是違反法律、帶頭違法是事實，馬文君應該加速說明清楚。

民進黨高雄市立委參選人李柏毅指出，蔡總統從2016年開始推動潛艦國造，馬文君分別在合約階段的2016年提案凍結5000萬元、2017年凍結1億元預算，2018年在第二階段的原型艦籌建，馬文君更主張全數刪除75億元，接著在2019年提案凍結10億元，2020年主張凍結50億元，2021年提案凍結30億元，2022年主張凍結5億元。

劉世芳表示，大家都了解國防自主產業，但是國民黨說的是一套、講的卻是另外一套，國民黨團擋潛艦國防預算，他們才是最大的幫兇跟共犯，過去因為朝小野大，很多軍購案無疾而終，現在民進黨在國會單獨過半，還有在野黨要從中作梗。

蔡培慧說，馬文君作為立法委員，已經違背立法院職權行使法、立法委員行為法的規定，甚至還涉及國家安全法、國家機密保護法的規範，自己要委請法務部立案調查，因為這些都是具體的違法行為，馬文君不僅直接對機密文件予以抄錄，看起來打電話也是洩露的過程。

國民黨 民進黨 預算

上一則

國民黨批綠麻煩製造者 民進黨：麻煩製造者是中國政府

延伸閱讀

國民黨批綠麻煩製造者 民進黨：麻煩製造者是中國政府

國民黨批綠麻煩製造者 民進黨：麻煩製造者是中國政府
朱立倫駁藍白合「併吞」：誰放話我也很好奇

朱立倫駁藍白合「併吞」：誰放話我也很好奇
藍喊「先比立委民調」 柯文哲：我每區提1立委 看他們掉多少

藍喊「先比立委民調」 柯文哲：我每區提1立委 看他們掉多少
韓國瑜任在野「桶箍」 郭正亮：領銜不分區最理想

韓國瑜任在野「桶箍」 郭正亮：領銜不分區最理想

熱門新聞

10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降

3生肖10月上半月財運爆發 屬兔樂得狗屎運 這生肖大喜天降
鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命
鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了

鄭少秋大女兒驚傳在美輕生亡 現任妻子官晶華發聲了