立委馬文君疑外洩潛艦國造資料 民進黨團要法務部立案調查

我首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）正式在高雄下水首度曝光。記者林伯東／攝影

有關海軍前顧問郭璽日前指控，國民黨 立委馬文君外洩潛艦國造資料，民進黨 立法院黨團幹事長劉世芳今天說，馬文君的行為事涉立法院職權行使法、立法委員行為法、國家機密保護法及國家安全法，民進黨團籲請法務部立案調查，如果屬於公訴罪的範圍，應該主動介入調查。

國民黨今也舉行記者會反擊，國民黨善盡在野黨監督之責、謀求國家利益的正當作為，卻被民進黨及綠營側翼扣帽、抹黑、抹紅成賣台，是騙不懂的外行人；請國防部與海軍司令部說明，爭議纏身的郭璽在潛艦國造扮演何種角色？民進黨還在用抗中保台的套路炮製賣國事件、煽動綠色恐怖和人民心理恐懼打選戰，愧對台灣人民的信任。

國民黨發言人林家興指出，作為強力支持自我防衛力量、支持國防國軍的負責任政黨，潛艦國造有相當的成績，國民黨當然表示肯定，但這中間有很多漏洞、甚至可能有弊端的問題，以及被有心人士惡意操作攻擊特定的政黨、攻擊特定立委，說有賣國的嫌疑，國民黨絕對不能忍受，林家興也反問，很多相關的爆料都已經嚴重觸法，國安及檢調單位不查，是睡著了嗎？

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，劉世芳指出，為了建構台灣的國防能力，早在前總統陳水扁執政時期，政府就主張要向美國軍購，當時在立法院朝小野大，國民黨跟親民黨在國會過半，總共阻擋69次軍購案，而在前總統馬英九執政時期，也沒有看到潛艦國造再繼續往下走。

劉世芳表示，蔡英文總統上任以來，提出國家六大戰略產業，政府支持國機國造，同時也支持潛艦國造，近來潛艦國造的爭議越來越大，國民黨團跟若干立委的態度，已經危害到國家自主產業發展的空間，而國民黨團的態度不只曖昧，還全力支持這位立委。

民進黨南投縣立委參選人蔡銘軒三問馬文君，包括有無拒簽保密切結書、有無抄錄機敏資料，以及有無洩漏機密會議資料。

民進黨立委蔡培慧說明，立法院職權行使法第50條規定，對於機密文件不得抄錄，馬文君不但抄錄文件，甚至還出去打電話，這些都是具體法規、很清楚的資料，不管她是為了誰待在外交及國防委員會，但是違反法律、帶頭違法是事實，馬文君應該加速說明清楚。

民進黨高雄市立委參選人李柏毅指出，蔡總統從2016年開始推動潛艦國造，馬文君分別在合約階段的2016年提案凍結5000萬元、2017年凍結1億元預算 ，2018年在第二階段的原型艦籌建，馬文君更主張全數刪除75億元，接著在2019年提案凍結10億元，2020年主張凍結50億元，2021年提案凍結30億元，2022年主張凍結5億元。

劉世芳表示，大家都了解國防自主產業，但是國民黨說的是一套、講的卻是另外一套，國民黨團擋潛艦國防預算，他們才是最大的幫兇跟共犯，過去因為朝小野大，很多軍購案無疾而終，現在民進黨在國會單獨過半，還有在野黨要從中作梗。

蔡培慧說，馬文君作為立法委員，已經違背立法院職權行使法、立法委員行為法的規定，甚至還涉及國家安全法、國家機密保護法的規範，自己要委請法務部立案調查，因為這些都是具體的違法行為，馬文君不僅直接對機密文件予以抄錄，看起來打電話也是洩露的過程。