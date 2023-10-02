國民黨批綠麻煩製造者 民進黨：麻煩製造者是中國政府

民進黨發言人張志豪。記者潘俊宏／攝影

聯合報「兩岸關係年度大調查」指出，台灣民意對兩岸關係變動有趨向和緩的感受及擔心台獨與民進黨 執政比率上升，國民黨 發言人林家興表示，民進黨更應盡快宣布放棄台獨，勿成區域和平的麻煩製造者。民進黨回應，威脅兩岸和平的「麻煩製造者」從來都是中國政府，呼籲國民黨不要為了政治利益配合中國宣傳扭曲事實，站在台灣多數人民的對立面。

民進黨發言人張志豪今天表示，國際社會和台灣人民都很清楚，威脅兩岸和平的「麻煩製造者」從來都是中國政府，民進黨遵循社會最大共識、守護台灣民主自由、確保台海和平的立場一直沒有改變。呼籲國民黨不要為了政治利益配合中國宣傳扭曲事實，站在台灣多數人民的對立面。

張志豪說，台灣人民對國家主權和民主自由的堅持非常清楚，國際社會也都充分認知到中國的軍事恫嚇與政經脅迫，才是造成台海乃至區域情勢不安的最大根源。國民黨不應無視最基本的兩岸現實和多數民意，一再誣指民進黨破壞兩岸關係，卻不敢質疑真正威脅台海和平、真正做為「麻煩製造者」的中國政府。

張志豪重申，民進黨始終贊成在「和平、對等、民主、對話」的基礎上，推動兩岸健康有序的交流。只要能符合對等、尊嚴的原則，都願意展開更多的對話與交流，以增進雙方的了解、理解、諒解、和解，也共同為兩岸人民與社會的福祉所努力。

張志豪強調，如同民進黨主席賴清德 所說，「和平是兩岸共同的責任」，民進黨對於兩岸關係，善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗老路。民進黨會繼續堅持原則，以務實態度處理兩岸關係，全力維護台海和平穩定現狀，以符合人民的共同期待、守護台灣國家的整體利益。