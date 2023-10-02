國民黨批綠麻煩製造者 民進黨：麻煩製造者是中國政府
聯合報「兩岸關係年度大調查」指出，台灣民意對兩岸關係變動有趨向和緩的感受及擔心台獨與民進黨執政比率上升，國民黨發言人林家興表示，民進黨更應盡快宣布放棄台獨，勿成區域和平的麻煩製造者。民進黨回應，威脅兩岸和平的「麻煩製造者」從來都是中國政府，呼籲國民黨不要為了政治利益配合中國宣傳扭曲事實，站在台灣多數人民的對立面。
民進黨發言人張志豪今天表示，國際社會和台灣人民都很清楚，威脅兩岸和平的「麻煩製造者」從來都是中國政府，民進黨遵循社會最大共識、守護台灣民主自由、確保台海和平的立場一直沒有改變。呼籲國民黨不要為了政治利益配合中國宣傳扭曲事實，站在台灣多數人民的對立面。
張志豪說，台灣人民對國家主權和民主自由的堅持非常清楚，國際社會也都充分認知到中國的軍事恫嚇與政經脅迫，才是造成台海乃至區域情勢不安的最大根源。國民黨不應無視最基本的兩岸現實和多數民意，一再誣指民進黨破壞兩岸關係，卻不敢質疑真正威脅台海和平、真正做為「麻煩製造者」的中國政府。
張志豪重申，民進黨始終贊成在「和平、對等、民主、對話」的基礎上，推動兩岸健康有序的交流。只要能符合對等、尊嚴的原則，都願意展開更多的對話與交流，以增進雙方的了解、理解、諒解、和解，也共同為兩岸人民與社會的福祉所努力。
張志豪強調，如同民進黨主席賴清德所說，「和平是兩岸共同的責任」，民進黨對於兩岸關係，善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服，也不會走回對抗老路。民進黨會繼續堅持原則，以務實態度處理兩岸關係，全力維護台海和平穩定現狀，以符合人民的共同期待、守護台灣國家的整體利益。
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