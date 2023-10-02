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逆轉？好油版主自導自演遭恐嚇 嫌落網 疑國民黨工

記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園地檢署。記者陳恩惠／攝影
桃園地檢署。記者陳恩惠／攝影

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘因踢爆巴西雞蛋議題，多次批判農業部，遭網軍群起攻擊，甚至恐嚇人身安全。桃園地檢署追查到一名許姓犯嫌，利用臉書假帳並以VPN方式發布恐嚇訊息，但現在傳出涉案的許嫌疑似具有國民黨工身分，甚至自曝恐嚇案「是林裕紘指示他所為」，檢警尚未證實。

重大刑案專組檢察官指揮內政部警政署刑事警察局及桃園市政府警察局刑事警察大隊，偵辦「Linbay好油」版主遭人恐嚇案件，發現被告使用臉書假帳號，特意至新北市某咖啡店，以該咖啡店公眾網路使用Surfshark軟體，以VPN方式躲避追查。

檢警查得被告真實身分後，今上午持法院搜索票搜索許姓被告租屋處，在住家發現筆電、手機及隨身碟等證物，並通知到案說明，經檢察官訊問後，認許嫌涉嫌刑法行使偽造準私文書、恐嚇等罪嫌，犯罪嫌疑重大，今晚10點向法院聲羈禁見。

但有媒體指出，許嫌疑似任職國民黨中央政策會，還曾任雲林縣長張麗善的小編。許男在偵訊時供稱與林裕紘認識多年，自曝當初林主動要他使用涉案的臉書帳號發文，且恐嚇案成為全國矚目焦點後，2人還共同討論並錄音存檔，疑似是為了讓林事後有台階下。

另許嫌將對話紀錄提供給辦案人員，專案小組疑似認為案情急轉直下玉林裕紘目前人在國外，檢警今未傳喚他到案說明。對於案情是否從恐嚇事件演變成自導自演，桃園地檢署尚未證實，有待檢警盡速釐清。

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