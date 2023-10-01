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棋差一著？通緝犯熟背他人資料欲瞞警 長相差很大遭識破

記者周嘉茹／桃園即時報導
男子鬆懈心防不小心掉出身分證，警方當場識破依法將其解送歸案。記者周嘉茹／翻攝
男子鬆懈心防不小心掉出身分證，警方當場識破依法將其解送歸案。記者周嘉茹／翻攝

桃園市一名30歲徐姓男子涉及詐欺、毀損及傷害遭發布3條通緝，昨晚警方到旅館臨檢，徐男謊稱自己姓江，並背出友人的身家資料，以為騙過員警，但警方查證照片認為相差極大，早已起疑，結果徐男鬆懈心防掏口袋時意外掉出身分證，眼尖員警一看就認出是他，徐男見瞞不過才坦承身分，全案依法解送歸案。

桃園警分局埔子派出所員警昨晚8點多執行旅賓館臨檢勤務，臨檢某旅館住客時，男子自稱姓江，沒帶證件所以自報身分資料，同時表示家裡裝修所以來旅館住好幾天。

過程中男子對於身分、家庭狀況都回答的一派輕鬆，連弟弟的資料都記得一清二楚，但警方查證照片時卻發現差異極大，懷疑有問題，便與其閒聊鬆懈心防，結果男子以為盤查即將結束，順手掏出褲子後側口袋物品，眼尖員警瞄到幾張身分證，其中一張就是男子的，但他連忙否認表示證件是弟弟的。

但經警方確認，強調只要按押指紋就可以確認，男子眼見瞞不過，只好坦承自己其實姓徐，涉及詐欺、毀損及傷害遭發布3條通緝，因涉案需要入監服刑，為規避警方查緝，把朋友的身家資料背的滾瓜爛熟，想說可以騙過警察，結果還是逃不掉，全案依法解送歸案。

桃園警方昨晚臨檢旅館，發現一名男子冒用他人身份試圖謊騙。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方昨晚臨檢旅館，發現一名男子冒用他人身份試圖謊騙。記者周嘉茹／翻攝

通緝 詐欺

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