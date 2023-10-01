6旬婦人懷疑先生出軌 放火燒爛他的名車

68歲蔡姓婦人居住在屏東縣屏東市中正路一處社區，她疑似懷疑63歲先生外遇，盛怒下拿打火機點燃燒爛陳男所持賓士車，火勢1小時內撲滅，現場無人員受困受傷，縱火蔡女被警方依公共危險罪移送。圖／警方提供

台灣68歲蔡姓婦人居住在屏東縣屏東市中正路一處社區，她懷疑63歲先生外遇，雙方爭執後，盛怒下拿打火機點燃陳男停放於1樓停車場的賓士車，百萬賓士頓時成火球，現場冒出陣陣濃煙，屏東縣消防局獲報，出動各式車輛搶救、11名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢1小時內撲滅，現場無人員受困受傷，縱火 蔡女被警方依公共危險罪移送。

消防局指出，1輛停放於屏東市中正路401巷一處社區1樓停車場的油電混合車賓士車，於今天清晨1點47分左右突冒出大量濃煙旋即竄出火舌，消防員獲報，出動4輛搶救車輛、1輛救護車、11名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢於凌晨2點36分撲滅，現場沒有人受傷受困，事故造成1輛要價新台幣200餘萬元的油電混合車賓士車遭燒毀，並波及一旁停放的2輛車，導致車輛鈑金焦黑受損。