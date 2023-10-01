最新民調柯文哲跌落第三 前幕僚稱「喊戰又站不起來」

大選逼近，藍白合備受矚目。圖／本報系資料照

美麗島電子報昨公布2024總統大選最新民調 ，在三人對戰中，國民黨 總統參選人侯友宜攀升到23.5%位居第二，四人對戰則以21.6％仍為第二。但無論三腳督或四腳督，柯文哲 支持度都跌到20％以下。柯文哲前幕僚吳靜宜在臉書形容，柯現在是「喊戰又站不起來」。

美麗島電子報昨公布的最新民調，2024總統大選若為三人對戰，支持度依序為民進黨賴清德39.4％、國民黨侯友宜23.5％、柯文哲19.0％；若是四腳督，支持度分別為賴36.6％、侯21.6％、柯16.2％、鴻海創辦人郭台銘7.1％。調查時間為9月25日至27日。

吳靜宜今在臉書分析，柯文哲現在是「喊戰又站不起來」，「神奇的包牌操作，柯文哲談判籌碼再打折」。她說，柯文哲將自己全國賽局縮限成國民黨內提名之爭，這樣會讓國民黨基層民眾提早做出選邊站的心態，恐怕會形成「棄保」效應，用前次柯、侯五五波與這次數據相比，本來國民黨支持者有12.4%支持柯，這次只剩下8.7%，侯友宜這次上升至76.1%突破七成，就看中秋過後，棄保效應會不會繼續發酵。

吳靜宜也說，這幾天，柯文哲在深藍場子提到「放心最後一定合」、黃珊珊又提出「藍白和不是藍白合」、陳智菡又出來解釋「比民調！輸的退選」這一系列的操作，讓民眾逐步感覺到柯文哲陣營的前後不一，連一個「合作」都無法詮釋一致，一直放話的是國民黨還是柯文哲陣營呢？