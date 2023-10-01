藍白怎麼合？邱毅：柯優先合作對象是他們 答案快揭曉

台灣前立委邱毅。本報系資料照片

藍白合備受矚目，台灣前立委邱毅今天在臉書分析，柯文哲的合作對象，侯友宜 絕不是優先考量，因為侯友宜後面還有複雜的百年大黨，淵源深厚的醬缸文化。柯文哲心中的合作對象優先有兩個，一個是韓國瑜，一個是郭台銘 。柯文哲已啟程二度訪美，6日回台後，10月中下旬將進入關𨫡期。

邱毅表示，韓國瑜性格豪邁，權力慾低，柯韓合作較不容易起矛盾，而且兩人素有交情，還是患難真情。不過，韓國瑜有兩個關鍵考量：一是國民黨 ，向來忠黨愛國，重感情的他，要他背離國民黨與柯合作，他有心理障礙。二是家庭因素，韓家應該不願韓國瑜再淌政治渾水，四年前的痛苦經驗是難忘的。

邱毅表示，郭台銘有強大的「鈔能力」，一旦財力挹注，地方基層組織馬上成形，而且可順利接收國民黨的組織力量。但郭台銘旁邊的人不敢跟他說真話，使他一再錯估形勢，貽誤軍機。不過跟郭台銘合作還是優於侯友宜，柯文哲和民眾黨仍然會選擇「傾郭遠侯」。

邱毅表示，國民黨心𥚃是很焦慮，侯友宜最怕三件事：一是電視公開辯論，但這點逃不過。二是市話加上手機的合格民調，只要是這類民調，侯都落後於柯，而且差距不是縮小，而是擴大。三是怕民進黨掀他老底，所以他不敢攻擊蔡賴，連蔡英文假博士案都不敢碰，更不要說直攻賴清德弊案了。

邱毅表示，柯文啟程啓程二度訪美，六日回台後，十月中下旬將進入關𨫡期，柯的合作對象是韓，是郭，還是侯，應該快要揭䁱了！