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2024決戰中台灣 賴清德：不是接受九二共識就能得到和平

記者黃寅／台中即時報導
民進黨總統參選人賴清德（左）說，團結力量大，自然而然可以避免戰爭。(記者黃寅／攝影)
民進黨總統參選人賴清德（左）說，團結力量大，自然而然可以避免戰爭。(記者黃寅／攝影)

2024決戰中台灣，基層自主「藍白合」，民進黨總統參選人賴清德台北時間10月1日大軍壓境，總統府秘書長林佳龍、衛福部長薛瑞元陪同，下午在台中舉辦3場造勢活動。對於台海緊張局勢，賴清德說，大家一定要團結，團結力量大，不要「著生驚」，也不必因此走回頭路，一方面要提高國防力量，經濟實力也要好，另還要與國際陣營站在一起，團結力量大，自然可以避免戰爭。

賴清德今天行程重點都在台中，一早先後在軍福宮、松竹寺參香，下午分別舉辦中部醫師賴清德後援會成立大會、台中市信賴台灣姊妹會暨青春女力團成立大會、台中市百工百業賴清德後援會成立大會。

賴清德也說，靠實力才能得到真正的和平，不是簽和平協議就可以得到和平，如果和平協議可以得到和平，西藏不會那麼慘；也不是接受九二共識讓渡主權就能夠得到和平，沒有主權的和平就會像香港、澳門，台灣一定要「認好清、看好明」，做最正確的選擇。

他說，主權應緊緊抓好，絕對不能放，有主權才有所有權、才有民主自由和人權，這種工作請大家支持他，他一定站在第一線，堅定守護台灣的主權，促進民主繁榮和發展。

民進黨立委莊競程說，他上次當選的得票中有10萬票都是妻子方心慧得來的，新冠肺炎疫情期間替小吃店申請千餘家補助，也把每位市民都當成自己人服務，未來希望大宣繼續支持賴清德，一起守護台灣。

方心慧也花1分鐘替莊競程拉票致詞，說莊擔任立委非常認真，因為台語不太流利，引起台下一陣笑聲。

民進黨總統參選人賴清德（右三）到台中市軍福宮參香。(記者黃寅／攝影)
民進黨總統參選人賴清德（右三）到台中市軍福宮參香。(記者黃寅／攝影)

賴清德 民進黨 澳門

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