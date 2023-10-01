接下柯文哲戰帖「比民調」？朱立倫重申：是合作非併吞

國民黨主席朱立倫陪同立委洪孟楷赴林口竹林觀音寺參拜。(記者劉懿萱／攝影)

2024總統大選逐漸白熱化，10月也是在野整合最後時間點，然而兩邊對於如何整合仍未有定論。民眾黨總統參選人柯文哲 批藍營「稱合作實則併吞」，並拋出比民調 ，輸的就退選。國民黨 主席朱立倫再台北時間10月1日回應，他們是要合作並非併吞，認為應先堆疊善意、建構共同政策理念，加上在各個選區的合作後，凝聚在野力量。

朱立倫今陪同立委洪孟楷赴林口竹林觀音寺參拜，針對柯文哲今提到國民黨稱合作實則併吞，並重申若比民調輸了，不是當副手是「輸的人退選」。朱回應，不要扭曲整個談話，他們是要合作並非併吞，合作最重要是建構在共同理念上，理念是希望台灣能夠更好、兩岸和平、公平正義能夠彰顯，過去民進黨執政這8年不公不義的事情，一定要還給民眾公道，很多政策、政府運作制度需要改革，相信跟柯之間有這樣共通理念。

朱也說，國民黨總統參選人侯友宜跟柯見面的時候，也一定先談理念，有共同理念、合作，不讓在野的分裂、不合作，造成民進黨獲利勝選，怎麼樣團結努力，各種方法建議都有，他們也從來沒有排除過，也沒有像那些破壞團結放話講的，他認為柯文哲很清楚，合作建立在共同理念，國外也有非常多先例，但一定要建構在共同理念。

至於如何合作是否要比民調、何時比會比較好？朱則說，他不會直接跳躍到特定點上面，重申先堆疊善意、建構共同政策理念，同時從下而上，加上在各個選區合作，就會形成共同氣氛，才能凝聚在野力量。