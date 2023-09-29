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柯營拋比民調輸者退選 侯營人士：時機未到 尊重不附和

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）
國民黨總統參選人侯友宜（左）、民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

民眾黨總統參選人柯文哲昨出席活動才說藍白一定合，今日柯辦發言人陳智菡又說，民眾黨主張由具有公信力的第三方民調，推出在野最強人選，輸的退選。國民黨總統參選人侯友宜方面的人士今表示，尊重柯營比民調的說法，但不會去附和，還是自己先全力向前跑，等接近11月20日要登記前，再看看雙方要怎麼談。

侯營人士表示，侯柯雙方雖然還沒有就合作的細節做討論，但已經有了一定善意的默契，或許柯文哲是不滿意中廣董事長趙少康等人的說法，所以第一時間才會有比較強烈的反應。不過，侯陣營這邊也立刻請雙方都熟識的朋友傳話，說明趙少康等人的說法並非侯也非黨主席朱立倫的主張，只不過是他們對藍白合的迫切，請柯文哲不要介意。

侯營人士表示，如果藍白真的要談，必須是朱跟侯二人要先講清楚，不可能是朱單方面去處理，更不會是由趙少康他們來拋，所以昨天朱立倫也說得很清楚，放話絕對不是國民黨，柯文哲應該也有去了解了一下，所以很快在昨天晚上就改口說出「藍白一定合」。

侯營人士表示，金溥聰已經說得很清楚，現階段雙方還是會保持善意，目標對準民進黨、賴清德，時機點就會到來，但絕對不是現在就談。對於柯營今天拋出比民調的說法，侯營人士表示，侯的民調趨勢持續向上，侯營此時會尊重柯營比民調的說法，但不會去附和，還是自己先全力向前跑，等接近11月20日要登記前，再看看雙方要怎麼談。

侯辦發言人黃子哲稍早受訪則說，目前沒有回應。

民眾黨總統參選人柯文哲。記者邱德祥／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲。記者邱德祥／攝影

民調 柯文哲 趙少康

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