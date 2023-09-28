我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴雨將襲紐約 恐引發洪水 州長籲民眾做好準備

貸不到款、買不到保險 可能是AI洩露你這些紀錄

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

記者戴玉翔／台北29日電
新台幣示意圖。 （本報資料照片）
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

安聯集團28日發布「2023年安聯全球財富報告」，台灣在全球最富有國家排名中名列第5，2022年底每位台灣人平均擁有的淨資產是14.16萬歐元（約14.95萬美元），創下歷史新高，在亞洲僅次於新加坡

2022年全球最富有國家排名出爐，第1名仍是美國，以25.18萬歐元（約26.59萬美元）居冠，瑞士、丹麥與2021年排名相同，維持第2、3名，新加坡則從第6名上升至第4名，台灣則維持第5名，瑞典則從第四名後退至第八名。其他主要亞洲國家，日本從13名升至第11，南韓上升1名至22名，中國則排在第34名。

若以人均淨金融資產成長來看，前五大僅新加坡與台灣為正成長，美國年減8.9%、瑞士減少4.4%、丹麥則衰退9.9%，新加坡成長3.9%、台灣成長3.1%。

安聯集團指出，2022是極為可怕的一年，在「全面疲軟」的情況下，資產價格全部下跌。家戶所持有的全球金融資產慘見負成長2.7%，為2008年環球金融危機（GFC）以來最大跌幅。不過，三大資產類的成長率卻差異顯著，證券衰退7.3%；保險、退休金減少4.6%，但銀行存款卻強勁成長，成長率達6%。整體而言，價值6.6兆歐元的金融資產憑空蒸發。

截至2022年底，全球金融資產總額仍高達233兆歐元，當中有27%，為亞洲家庭所持有。而印尼和菲律賓等新興經濟體呈現了雙位數的成長。

中國的金融資產同樣十分強勁，成長了6.9%，但與2021年成長13.3%相比，無可否認地，因為疫情的封鎖代價甚高。

安聯集團指出，台灣的每戶家庭金融資產總額在2022年裡成長3.6%，明顯低於2021年12.7%的增幅。 主要原因是證券價值下跌5.5%。

其他兩大資產類則持續成長，保險、退休金成長7.7%，銀行存款成長6.6%，兩者的漲幅速度甚至比2021年還要快。

而台灣負債成長相較於2021年7.9%放緩到6.3%。但債務與GDP的比率（赤字率）上升至92%，創下新高。在亞洲，僅韓國家庭負債高於台灣家庭。不過，由於台灣家庭擁有的金融資產是負債的六倍之多，此情況並不太令人擔憂。

2022年人均淨金融資產排行前10名 圖／經濟日報提供
2022年人均淨金融資產排行前10名 圖／經濟日報提供

融資 新加坡 退休金

上一則

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

下一則

杭州亞運／台棋王許皓鋐「眼神只有堅定」連中國記者都驚嘆

延伸閱讀

新加坡要發給民眾現金了 協助緩解物價飆漲之苦

新加坡要發給民眾現金了 協助緩解物價飆漲之苦
新加坡出生大貓熊叻叻滿2歲 年底返回中國

新加坡出生大貓熊叻叻滿2歲 年底返回中國
被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 憤而報警

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 憤而報警
50多年首次 港失落最自由經濟體 新加坡居首

50多年首次 港失落最自由經濟體 新加坡居首

熱門新聞

郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26
作家李昂日前批評年輕人坐博愛座不讓座，引起討論。(本報資料照片)

拍博愛座女乘客 作家李昂坦承「沒有周全的認知」

2023-09-24 03:09

超人氣

更多 >
佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟

佛州男只顧盯筆電看球賽 3歲女童突在一旁開槍自轟
這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用

這個常見的調味料 竟有神奇護腦作用
拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉

拜登政府今天對聯邦公務員發函 告知政府即將關閉
好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空

好市多賣金條 放上網幾小時內就被搶購一空
川普底特律演講 被爆台下觀眾冒充汽車工人

川普底特律演講 被爆台下觀眾冒充汽車工人