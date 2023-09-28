國民黨立委參選人 看板寫「每天省1杯奶茶錢 10天後…」
日前有台灣民眾發現國民黨新莊選區立委參選人蔣欣璋掛出的看板沒有政見，只有「每天省下買一杯奶茶的錢，十天後就能買十杯奶茶」文宣，民眾不明所以，在社群上引發討論。蔣欣璋說，盼利用網路金句讓大家認識他，今日換上奶茶2.0看板，已加上終結實質薪資零成長政見。
有民眾日前在臉書粉專貼出蔣欣璋看板，照片中看板文宣為「每天省下買一杯奶茶的錢，十天後就能買十杯奶茶」網路金句，讓民眾直言，聽君一席話，如聽一席話。其他網友則紛紛貼出網路流傳金句，像是在非洲，每過60秒就有一分鐘過去等語，也有人批評他「講幹話」。
蔣欣璋說，因為他是這次選舉的新人，現階段必須讓更多民眾認識自己，才有了這次的創意。蔣認為，政治不一定只能傳統、保守，且近年新莊有許多年輕人移入，他們對傳統政治較冷漠，因此希望利用網路金句讓他們產生共鳴與認同。
蔣欣璋指出，雖然奶茶看板引起關注，但也有人質疑「講幹話」，因此他今日掛上「奶茶2.0」看板，除有原本奶茶金句外，也喊出終結實質薪資零成長回擊。
蔣欣璋說，當初選擇這個網路金句，是為反映民進黨執政下，年輕人的無奈。低利率、高通膨，萬物齊漲，就是薪水與存款不會漲，上班族的實質薪資不進反退，並承諾當選後，將監督政府落實賦稅正義與產業升級，希望藉由賦稅結構調整與整體經濟成長，帶動薪資全面提升。
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