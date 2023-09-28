國民黨立委參選人 看板寫「每天省1杯奶茶錢 10天後…」

新北新莊區近期有民眾發現國民黨立委參選人蔣欣璋，掛出「每天省下買一杯奶茶的錢，十天後就能買十杯奶茶」的文宣讓民眾不明所以。(圖／擷取自路上觀察學院粉專)

日前有台灣民眾發現國民黨 新莊選區立委參選人蔣欣璋掛出的看板沒有政見，只有「每天省下買一杯奶茶的錢，十天後就能買十杯奶茶」文宣，民眾不明所以，在社群上引發討論。蔣欣璋說，盼利用網路金句讓大家認識他，今日換上奶茶2.0看板，已加上終結實質薪資零成長政見。

有民眾日前在臉書 粉專貼出蔣欣璋看板，照片中看板文宣為「每天省下買一杯奶茶的錢，十天後就能買十杯奶茶」網路金句，讓民眾直言，聽君一席話，如聽一席話。其他網友則紛紛貼出網路流傳金句，像是在非洲，每過60秒就有一分鐘過去等語，也有人批評他「講幹話」。

蔣欣璋說，因為他是這次選舉的新人，現階段必須讓更多民眾認識自己，才有了這次的創意。蔣認為，政治不一定只能傳統、保守，且近年新莊有許多年輕人移入，他們對傳統政治較冷漠，因此希望利用網路金句讓他們產生共鳴與認同。

蔣欣璋指出，雖然奶茶看板引起關注，但也有人質疑「講幹話」，因此他今日掛上「奶茶2.0」看板，除有原本奶茶金句外，也喊出終結實質薪資零成長回擊。