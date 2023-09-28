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國民黨不比民調卻只要正的 郭台銘：離民心越來越遠

記者游明煌／基隆即時報導
國民黨只要正的，郭台銘諷：北風冷颼颼離民心越來越遠。記者游明煌／攝影
國民黨只要正的，郭台銘諷：北風冷颼颼離民心越來越遠。記者游明煌／攝影

鴻海創辦人郭台銘今天傍晚到新豐街福德宮舉辦廟口開講、基隆連署站視察及廟口夜市扶轎。被問到藍白合及民眾黨總統參選人柯文哲國民黨「不比民調又要當正的」如何看？郭台銘舉北風和太陽的故事說，「北風冷颼颼，用強迫的壓力，離民心越來越遠。」

郭台銘今晚到基隆孝三路的連署站視察，媒體問到有關藍白合還有柯文哲和國民黨之間的互相攻訐，他舉例回應：「大家都聽過北風與和太陽的故事，北風冷颼颼、越吹越冷，離民心越來越遠，用強迫的壓力、北風的壓力，就離民心越來越遠；太陽暖暖的照亮大地，只有太陽才可以照亮民心。」

連署超過1周，郭台銘說，現在全力在全國各地開設超過120個連署站，希望讓方便連署，推動主流民意。連署數字每天都在變化，目標是越來越多，就像今天一到連署站，就收到地方人士送上好幾包的連署書，超過百餘件。郭台銘笑說，他今天剛去過基隆暖暖區，這就叫「暖暖的愛心」。

郭台銘到新豐街福德宮舉辦廟口開講，受到大批支持者熱情歡迎，爭相合照，他致詞時說，這次的連署很重要，他一定盡心盡力、鞠躬盡瘁、死而後已，人在做、天在看，不會黑白講。

郭台銘表示，他這次出來就是要改變台灣、改變兩黨惡鬥，改變兩岸和平、經濟，換一個人來做，改變會帶給人民希望。「拜託大家讓我連署達到高標，我就有機會出來參選，挺我的人就是希望有清廉政府，我絕對情義相挺。」

國民黨只要正的，郭台銘諷：北風冷颼颼離民心越來越遠。記者游明煌／攝影
國民黨只要正的，郭台銘諷：北風冷颼颼離民心越來越遠。記者游明煌／攝影
國民黨只要正的，郭台銘諷：北風冷颼颼離民心越來越遠。記者游明煌／攝影
國民黨只要正的，郭台銘諷：北風冷颼颼離民心越來越遠。記者游明煌／攝影

郭台銘 國民黨 柯文哲

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