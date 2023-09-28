台知名建築師開車突大量吐血 63歲魂斷國道

陳永興1961年出生於桃園龍潭客家庄，2009年考取中華民國建築師執照，2013年更獲頒第13屆中華民國傑出建築師獎。在建築界頗負盛名，被譽為「水與土的藝術家」。圖／擷取自陳永興臉書頭貼

知名建築師陳永興26日開車行經國道3號關廟段時，突然口吐大量鮮血，送醫後不治，檢察官昨相驗後認為他是行駛中發病，並非因為交通事故引起，享壽63歲。友人聽聞惡耗，紛紛在臉書 悼念表示不捨。

陳永興1961年出生於桃園龍潭客家庄，從東海大學建築系畢業後，在2009年考取中華民國 建築師執照，在台南後壁成立「水牛建築師事務所」，2013年更獲頒第13屆中華民國傑出建築師獎。在建築界頗負盛名，被譽為「水與土的藝術家」，亦是台灣本土環境設計的先驅。

同業、友人聽聞噩耗後，紛紛不捨在臉書發文悼念，感念陳永興為建築、為社區、為建築教育 奔走。

國道警察調查，9月26日早上10點，陳駕車從國道三號南向行駛，經過358公里處關廟段時，車輛突亮起緊急燈，隨後沿著外側路肩滑行，右側車身與外側護欄碰撞後車輛逐漸停止。警方到場時發現車內的陳永興口中大量吐血，救護車急送往衛福部台南醫院新化醫院急救，當日下午1點13分由醫師宣告死亡。