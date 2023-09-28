我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運圍棋／連斬世界前3 許皓鋐奪金 中國柯潔銀恨

「哈利波特」鄧不利多82歲離世 家人沉痛證實

赴美國商會演講 侯友宜：領導人最重要是避戰

中央社台北28日電
中國國民黨總統參選人侯友宜28日出席台灣美國商會午餐會，並發表演講，他表示，國家領導人最重要是避免戰爭。（侯友宜競選辦公室提供）
中國國民黨總統參選人侯友宜28日出席台灣美國商會午餐會，並發表演講，他表示，國家領導人最重要是避免戰爭。（侯友宜競選辦公室提供）

中國國民黨台灣總統參選人侯友宜今天出席台灣美國商會午餐會，並發表演講，他表示，國家領導人最重要是避免戰爭，他會永遠秉持從警以來，用生命守護國家、人民的信念，帶給兩岸和平、台灣安全，讓經濟能夠蓬勃發展。

侯友宜今天受邀出席台灣美國商會午餐會，並發表演講。侯友宜除分享日前訪美時，與美國國會議員、智庫及政界人士交流心得，也針對台灣面臨的內外部挑戰，就兩岸、國防、外交、能源、經濟科技與醫療等面向，提出策略。

侯友宜說，與美國國會議員、智庫、政界交流過程中，許多人都關注，若身為未來總統，如何穩定台海局勢、確保台灣安全，並針對國防、外交、兩岸、經貿等主軸，進行深入討論。

他說，不論出訪美國或是日本、新加坡，他都清楚表明同樣態度，身為國家領導人，最重要的是避免戰爭，唯有安定、安全的環境，才能讓世界的投資者，願意將資源挹注在台灣。

侯友宜重申兩岸、國防、外交政策，必須採取積極、務實的方式，提升自我防衛能力，嚇阻戰爭，在平等、尊嚴、友善的原則下，進行對話與交流，降低衝突，因此他提出「三D戰略」，包括嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation），讓台灣成為和平促進者、風險降低者，持續深化台美關係，共同維持印太區域和平穩定。

侯友宜也提到，台灣產業面臨巨大的挑戰，就是能源議題，他提出「供電無虞、有序轉型」的能源政策，其中能源安全至關重要，產業需要穩定能源供應，因此他主張在專業評估且安全的前提下，讓核一、核二、核三延役，核四經過國際專業評估、確保安全下重啟，並會盡全力發展綠能科技產業，提升能源使用效率，投入節能、儲能及智慧電網的建構，積極發展氫能及小型電廠，逐步邁向低碳台灣、無煤台灣、淨零台灣。

與會會員關注經濟科技與醫療議題，侯友宜表示，台灣有最完整的半導體產業聚落，並有台灣海峽、巴士海峽的海運樞紐，須考慮製造、運輸風險、地緣政治，兼顧市場與安全。

他說，台灣可以在美國友岸外包政策中扮演積極角色，提升面對危機的應變能力，避免過度依賴大陸市場，並要積極穩定兩岸關係、讓國際資源可以放心挹注，並積極參與區域貿易組織。

侯友宜指出，將善用台灣既有優勢，結合資通訊、半導體、電機電子等，再投入永續減碳、新能源車、醫療生技、智慧城市、航天航太等先驅產業，讓台灣成為經濟與科技之島，其中台灣的醫療產業、技術已是國際知名，未來更將在此基礎上，發展遠距醫療等技術，讓醫療無國界。

侯友宜 新加坡 減碳

上一則

亞運圍棋／許皓鋐神逆轉被封「許仙」柯潔嘆：打擊很大

延伸閱讀

2民調：侯柯配或柯侯配 皆贏賴蕭配

2民調：侯柯配或柯侯配 皆贏賴蕭配
藍白合擋不住？民進黨：做最壞打算

藍白合擋不住？民進黨：做最壞打算
黑白集／錯過黃金時機 藍白拖恐變夾腳拖

黑白集／錯過黃金時機 藍白拖恐變夾腳拖
2020台大選藍白合破局？柯文哲罵去死吧 朱立倫：國民黨不會放話

2020台大選藍白合破局？柯文哲罵去死吧 朱立倫：國民黨不會放話

熱門新聞

震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
蔣經國國際學術交流基金會錢復（左）昨天舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，兒子錢國維（右）也出席致詞。記者曾吉松／攝影

錢復新回憶錄披露直諫馬英九 身邊某君惹毛所有人

2023-09-20 13:56
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看
在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設

在美中夾縫間求生存 大馬推雙5G網路讓華為參與建設