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台大學960人視訊課 驚現活春宮影片…3男生側錄 判決確定

記者曾健祐／台中即時報導
國防大學政戰學院。圖/本報資料照
國防大學政戰學院。圖/本報資料照

2021年疫情三級警戒時國防大學政戰學院以視訊同時和960多人上課，卻傳出有男女學生「活春宮」影片外流，經查是3名男同學竊錄散布，一審被依妨害風化判拘役10至40日；3人上訴主張已和解，法院考量師長對他們課業、處事態度正面評價，撤銷改判5至15日，均緩刑2年，全案確定。

檢方、憲兵隊調查，郭姓、賴姓及鄭姓男學生2021年7月9日經校方實施遠距視訊「作戰間通信系統操作保養與運用」課程時，線上有960多名學生，郭等人發現其中一對男女同學，趁下課在住家內性交，且因設定視訊虛擬背景不當，導致性交過程全被拍下，當時仍在線上的同學均得以觀看。

郭、賴及鄭竟分別用電腦錄影長達2分鐘、10秒鐘，或是截圖4、5張，再各自上傳到他們和同學的9人LINE群組中，雖然3人上傳幾分鐘就認為不妥收回，但不雅影片隨之流傳曝光。

3人經國防大學委託國防部最高軍事法院做內部調查，時隔近1個月才主動到桃園憲兵隊自首；台中地院一審簡易庭審酌，郭等人危害社會善良風俗，考量他們無前科、年紀尚輕，犯後坦承，各依犯散布猥褻影像罪、散布猥褻圖片罪，判拘役40日、40日，10日。

郭等3人不服，並僅針對量刑部分上訴，主張已和2名告訴人和解請求緩刑。台中地院二審合議庭查，郭等3人犯後向桃園憲兵隊自首予以減刑，且3人提上訴後已經和遭偷拍的男、女和解。

二審認為，郭等人利用視訊課程見同學在性交，就截圖竊錄上傳到和學長、同學群組，其後又遭轉傳，造成被害人心理傷害，審酌群組不到10人，均為熟識學長、同學，上傳不久就收回，惡性非重大不赦，且在校師長均對這3人平時課業、實習及處事能力給予正面、積極評價。

二審考量，郭等案發後隨即跟師長面報、坦承錯誤，認定有悔意撤銷改各判拘役15日、15日及5日，均得易科罰金，均緩刑2年。

疫情 國防部 LINE

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