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賴清德鬆口 副手人選優先考慮女性

記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德。本報系資料照
民進黨總統參選人賴清德。本報系資料照

民進黨總統參選人賴清德今天首度表示，希望未來副總統人選優先考慮女性，且若有機會領導國家，女性占內閣三分之一以上將是其努力目標。

台灣女董事協會今天舉辦二〇二三「剛柔並濟大未來」論壇，邀請民進黨、國民黨、民眾黨總統參選人闡述未來的兩性平權政策。創會榮譽理事長蔡玉玲引言時表示，希望參選人回答未來當選總統後內閣女性比例如何規劃、如何因應嚴重的少子化問題，並提到賴清德在台南市長任內小內閣女性主管不到二成。

賴清德演講時表示，全台灣可能沒有第二個男性比他更適合參與這場演說，因為他曾是總統蔡英文的行政院長，現在是副總統，對於女性領導特質知之甚詳。

賴清德說，從蔡英文執政可看出來，女性領導特質是有韌性不怕困難與挑戰，也具備管控風險的能力，同時在用人跟政策推動兼具包容特質；他的母親一人扶養家庭，也具備不怕挑戰的韌性，還有慈愛的特質。

對於當年台南市女性主管偏低的質疑，賴清德說表示，的確當時台南市小內閣一級主管女性僅二成，但若加計女性科長則有近三成，端看如何計算，而未來他若有機會領導國家，內閣女性占三分之一以上將是目標，一定會努力達成。賴清德也首度透露，希望未來副總統人選優先考慮女性。

賴清德 蔡英文 民進黨

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