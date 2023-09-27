台大選最新民調：賴居冠、侯柯配15.2%、柯郭配13.9%

民進黨總統參選人賴清德(左1)、民眾黨總統參選人柯文哲(左2)、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘(左4)。圖／聯合報系資料照

鏡新聞今天公布總統參選人最新民調 ，三腳督情況下，民進黨賴清德 33.3%、民眾黨柯文哲 28%、國民黨侯友宜16.4%；非綠在野整合方面，侯柯配支持度15.2%、柯郭配13.9%。

鏡新聞最新民調指出，三腳督情況下，賴清德支持度較上個月下滑1個百分點，柯文哲增加0.9個百分點，侯友宜增加0.2個百分點。鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，支持度較上個月下滑4.4%、只剩8.5%，賴仍穩居第一34.5%，郭參選對柯文哲影響最大，四腳督情況下，柯文哲支持度24.1%。

鏡新聞民調指出，經交叉分析，柯文哲在40歲以下的支持度，仍然遠高於其他兩位候選人；尤其20歲到29歲，柯文哲甚至獲得過半的支持度；40歲以上除了45歲到49歲，支持度皆由賴清德取得第一。

鏡新聞民調指出，性別上，柯文哲的男性支持度遠高於女性約14.2%，比上個月多4.2%。賴清德的女性支持度高過於男性支持度，侯友宜的男女支持度相當平均。

鏡新聞民調指出，在野三人支持者忠誠度最高的是侯友宜，其次是柯文哲，郭台銘的支持者流動性最高。柯文哲鐵粉20歲到24歲最多，有89.9%不會改投其他人。

新竹市長高虹安爭議案，鏡新聞民調指出，57%受訪者認為會影響柯文哲選情，30.6%認為沒有影響。進口蛋爭議案，60.5%受訪者認為對賴清德選情有影響，31.3%認為沒有影響。

立委選舉政黨票怎麼投？鏡新聞民調指出，民進黨獲得31.3%支持、國民黨獲29.8%支持、民眾黨有15.9%支持度。鏡新聞今天公布的民調是9月23日到24日進行的，市話546 人、手機550 人，共1096 人。