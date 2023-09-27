侯友宜批：被網路側翼從第1名打到最後1名

侯友宜致詞時表示，選舉就是不斷的抹黑、造謠，對手在短短2、3個月裡不斷利用網路側翼攻擊，把他從第1名打到最後1名，這些動作就是選舉奧步。圖／報系資料照

國民黨總統參選人今天出席各省市同鄉會總會侯援會活動，一登場就受到熱烈歡迎，現場旗海飆揚。侯友宜 致詞時表示，選舉就是不斷的抹黑、造謠，對手在短短2、3個月裡不斷利用網路側翼攻擊，把他從第1名打到最後1名，這些動作就是選舉奧步。

侯友宜說，他在擔任新北市長期間，滿意度都七成，各項評比都是五星級，在所有政治人物裡面的滿意度永遠是最高的。結果，接受徵召參選總統後，狀況丕變，開始有人說侯友宜不懂國防、兩岸、外交、經貿，市政也沒做好，就是被抹黑造謠，掌握資源的人掌握網路側翼，不斷地攻擊自己。

侯友宜表示，所以短短2、3個月，就把他從第1名打到最後1名，這就是選舉奧步。但民進黨 其實忘了，他以前是國安團隊的一員，當過警政署長、警大的校長，警大栽培的就是國家安全的幹部，了解安全、海巡、移民國境，連矯正機關、犯罪防制、外交關係、駐外聯絡官等。

侯友宜指出，最重要的是，現在不管是新加坡 、日本、或是美國，大家只擔心一件事，就是「台海局勢」，未來的領導人要怎麼做，有辦法帶領台灣走過安全嗎？這是每個人都關心的議題。他面對這三個國家官員，都會非常清楚說明自己的方法，還有用什麼方式解決問題。

侯友宜說，他有一項專業，就是打擊犯罪、衝鋒陷陣，大家都見證過那段時間的歲月，民進黨的弊案太多了，今天在座的民代講這麼多，有用嗎？放著不辦就不辦。台下激動民眾大喊：成立特徵組把他抓起來！

侯友宜說，這個說得好，弊案要一件一件的弄清楚，要有清廉的政府，還給一個人民的公道。

侯友宜最後表示，讓他當總統，除兩岸和平，還能還給人民一個公平正義，這８年的貪腐要一件一件清理完畢，要為人民的訴求、痛苦伸張。