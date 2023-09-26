台牙醫「偽單身」偷吃女病友 前妻怒告小三獲賠精神損失費

高雄郭姓女子與李姓男子（已歿）本是對結褵26年的牙醫夫妻檔，育有一子一女，9年前，郭遠赴加拿大 照顧子女，與李男分隔兩地生活，但李男竟「偽單身」與魏姓女病友熱戀交往，而婚外情意外因雲端 照片露餡，導致離婚，郭不滿魏侵犯配偶權益提告，法院判魏需給付郭20萬元(新台幣，約合6萬2000美元)賠償精神損失。

3年前，李男女兒從父親雲端照片中意外發現，父親竟與陌生女子留下不少國內外親密出遊的留念影像，郭女從而得知先生與小三偷情的事實，並與子女三人一同向李男對質。

面對3人質問，李男脫口說出，自己總以離婚日子快了拖延欺哄魏女，並勉強回答郭，在2019年2月，魏就已確知李「非單身」事實，但兩人仍存有親密行為，以男女朋友關係持續交往。

郭女指出，李、魏交往期間，李曾多次轉帳給對方，於婚外情曝光後，李男2020年以買賣為由，大方將高雄房屋贈與魏女，但魏女駁斥這個說法，澄清自己實質支付房貸，購買該房屋，並有存摺、匯款單等佐證。

判決書中，郭女自認始終認真經營家庭、悉心照顧子女，本來想與前夫共度晚年退休 生活，卻因魏女介入婚姻的侵權行為，進而婚姻觸礁走上離婚一途，讓她精神上蒙受重大痛苦，依民法提告魏女賠償精神慰撫金100萬元。

但魏女辯稱，4年前與李男交往時，並不知李男已婚，只知李男平時獨居，前妻與子女定居在加拿大，偶而前往探視子女，直到向李男購買房屋，才知李男仍存婚姻關係。

而郭女雖提出，李曾餽贈房屋、金錢給魏女，舉證卻無實質關聯，但李男經郭女與子女逼問時的說詞，法院認定，魏女至少自108年2月至110年2月之間，均知李男已婚事實，理應對郭女負起賠償責任，法院審酌，郭、魏社經地位及實際加害程度及影響等各面向，判魏應賠償郭女撫慰金20萬元。