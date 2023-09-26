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台總統府：民意信箱收到炸彈恐嚇信 已向警方報案

中央社台北26日電
台灣總統府發言人林聿禪。圖／台總統府提供
台灣總統府發言人林聿禪。圖／台總統府提供

台總統府今天表示，民意信箱上午收到一封以總統姓名署名的電子郵件，內文為「我在總統府裝了定時炸彈，下午三點會爆炸」，總統府已向警方報案，總統府資訊單位也正彙整數位跡證，將提供檢警進行後續調查，盼儘速查明事實真相。

有媒體報導，臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘，因進口蛋議題，多次與農業部隔空交火。資深媒體人黃揚明今天下午表示，他關心林裕紘近況，發現不肖人士冒用林的電子郵件信箱，寄信到總統府、高雄地檢署、法務部等機關，宣稱已放置炸彈。

針對媒體詢問有關總統府民意信箱是否收到有炸彈威脅恐嚇電子郵件，總統府發言人林聿禪晚間表示，經查總統府民意信箱，確實於今天上午8時39分，收到一封以總統姓名署名，電子郵件帳號為bay***[email protected]，內文為「我在總統府裝了定時炸彈，下午三點會爆炸」，個人住址欄則為「桃園市警察局」。

對此不法行徑，林聿禪表示，總統府已向警方報案，府內資訊單位也正彙整相關數位跡證，將提供檢警進行後續調查，盼儘速查明事實真相。

至於有媒體人稱此為該帳號擁有者遭冒用，林聿禪表示，目前全案已由檢警偵辦中，若民眾冒用他人資訊，同樣也有法律責任，呼籲相關人士若有進一步資訊，也歡迎與檢警聯繫，協助早日將犯嫌繩之於法。

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