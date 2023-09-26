曝韓國瑜這時間出手促藍白合 趙少康挺他列不分區第一

國民黨先前全代會，侯友宜（右）與韓國瑜（左）擁抱。（本報資料照片）

非綠陣營整合進度備受矚目，傳出中廣董事長趙少康 9月初密會前高雄市長韓國瑜 等人，盼加速非綠整合。趙少康今受訪時證實，與高雄市前市長韓國瑜、女兒韓冰及台北市前市長郝龍斌13日曾會面，大家有共識在10月中形勢明朗後，談整合比較容易，「先讓子彈飛一飛」。

趙少康表示，會中大家有共識時間點是「大概10月中」，因為現在還太早，侯友宜剛從美國回來、也會期待民調上升，柯文哲10月初還要二訪美國，郭台銘才開始連署，到10月中形勢較為明朗再來談。這不是容易的事，本來就很難，但困難也得有人做，韓國瑜跟他決定一起來做。

至於會中有無談及會以何種形式整合，趙少康表示，當然有討論到，侯友宜不可能擔任副手，尤其國民黨 現在有14位執政縣市長、38席現任立委，應該是以「侯柯配」為主；假如談聯合政府，有很多可能性，歐洲很多國家是聯合政府、聯合內閣，有無限可能，大家不妨發揮創意，不要只在正副搭檔上打轉。

至於韓國瑜出來的時機點？趙少康表示，大概是10月初之後會回來，整合也並非靠一兩人，形式很清楚，如果有候選人認為靠自己就能當選，就不會整合，只要知道自己可能會輸，才有整合的可能。

趙少康說，他不清楚黨中央和侯辦對此事的看法，不分區與區域立委是黨主席朱立倫負責，但將來若是聯合政府，閣揆、部會首長是侯友宜負責。不過，基層不會在意高層怎麼想，基層只想贏。他也提議韓國瑜該列為國民黨不分區第一名，起碼可以多100萬票以上，這種狀況過去都是高層講話，現在要換基層講話了。

國民黨則回應，趙少康、韓國瑜、郝龍斌都是國民黨黨員，相信也都認同侯友宜是最有機會達成政黨輪替目標的候選人，他們願意一起來為這個目標努力，國民黨當然樂見；黨內對大選決策有既有機制，一切會按照既定節奏評估，在適當時機發布。