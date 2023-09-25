ChatGPT之父阿特曼：AI再強 也沒人想看2個AI對弈

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）訪台，暢談AI人工智慧。（中央社）

ChatGPT 之父、OpenAI 執行長阿特曼今天登台演說，他表示，人工智慧 （AI）革命將是一場巨大、積極變革，ChatGPT是「人類聰明才智和意志的擴大器」，但他提到，無論AI變得多出色，也沒人想看2個AI下棋對戰，這一點不會改變。

OpenAI執行長山姆．阿特曼（Sam Altman）受鴻海集團創辦人郭台銘邀請，今天在永齡基金會與天下雜誌合辦的AI大師論壇開講。這是他第3次到台灣，此次預計在台灣停留不到一天。

阿特曼說，人工智慧革命將是一場巨大且積極的變革，而人類在每一次科技革命中，都會擔心工作會是什麼樣子，以及必須做什麼。事實證明，人類對新事物和創造力的渴望是無限的。

阿特曼提到，在ChatGPT中看到的是人們只是使用人工智慧工具做得更多、做得更好，他們可以更快地將想法付諸實現。「它是人類聰明才智和意志的擴大器」。

他不認為所謂通用人工智慧（AGI）還需要幾十年的時間，認為這會很快，每年都發生很多前一年還認為不可能的事情。

阿特曼也提到，人工智慧第一次被人們所熟知，是在很久以前，一個叫做深藍（Deep Blue）的電腦系統，擊敗當時西洋棋世界冠軍卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）。

他說，當時人們擔憂「沒有人會再下棋了」，但直到今天西洋棋還是如此受歡迎，且幾乎沒有人會觀看2個AI相互對戰。「無論人工智慧變得多麼出色，預計這一點都不會改變」。

針對許多人對AI可能造成的隱憂，阿特曼坦言，每一項新技術都會出現問題，不是來自Open AI的錯誤，而是社會犯的集體錯誤，例如「人們以我們沒有想到的方式使用和濫用它們」。

他提到，每次推出新系統時，都希望它變得越來越好，GPT-3有很多缺陷、GPT-4缺陷較少、GPT-N甚至更少；也就是在出現問題時修復它，使它不斷更好、更強大。