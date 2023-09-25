我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

付不了所有帳單？理財專家建議先付這4種

聖嬰影響 美南幾州今冬凍雨、霙、降雪將增加

Google大腦之父吳恩達：AI導致人類滅絕的風險被誇大

中央社台北25日電
「Google大腦」之父吳恩達在「AI大師論壇：人工智慧如何形塑人類未來」擔任主講。(中央社)
「Google大腦」之父吳恩達在「AI大師論壇：人工智慧如何形塑人類未來」擔任主講。(中央社)

有「Google大腦」之父稱呼、AI Fund管理合夥人吳恩達今天發表演說，他認為，「AI導致人類滅絕的風險被誇大了」，人類有豐富經驗來控制比自己更強大的事物，反而是人類審視真正的生存風險時，AI可能將成為解決方案的關鍵。

永齡基金會與天下雜誌今天合辦AI大師論壇，除了邀請ChatGPT之父、OpenAI執行長山姆．阿特曼（Sam Altman）之外，AI Fund管理合夥人、執教於史丹佛大學的吳恩達（Andrew Ng）也同台發表演說。

吳恩達2011年開啟Google大腦（Google Brain）研究，用深度學習技術推動人工智慧系統革新，享有AI先驅的美名。

吳恩達的演說聚焦監督學習（supervised learning）和生成式人工智慧（Generative AI），他說明，前者用於標記事物，是一項大約10到15年前開始發揮作用的技術，輸入A可以計算出B，例如大型廣告平台可輸入廣告和有關用戶的一些訊息，並標記是否可能點擊廣告，而Google大概就透過這種技術每年帶來的收入超過 1000億美元。

他進一步舉例，在自動駕駛汽車領域中，擁有AI可輸入汽車前方的圖片，並用其他汽車的位置進行標記，實現駕駛輔助和自動駕駛，而他的團隊也透過AI在製造方面做了很多工作，例如可為剛製造出來的智慧型手機拍照並檢查。

關於生成式人工智慧。他認為，受惠監督學習的一些早期進展，生成式人工智慧已取得成功。當時，他們組建「Google大腦」團隊時發現，提供越來越多的數據，會使成果不斷變得更好。

針對AI存在的風險，他認為，人工智慧最大的風險是偏見、公平性和準確性，但人工智慧技術正在迅速改進並且變得更加安全，他說「雖然人工智慧也會擾亂工作，儘管我們創造了很多價值，但我們有義務照顧那些工作受到干擾的人」。

但他也提到，「人工智慧導致人類滅絕的風險被誇大了」，也許有生之年會出現比任何人都聰明的AI，但人類擁有豐富經驗來控制比自己更強大的事物，所以真的不懷疑控制人工智慧的能力，反而是人類審視真正的生存風險時，人工智慧將成為解決方案的關鍵部分。

因此，他認為，不要試圖讓人工智慧走得更慢，要讓人工智慧走得盡可能快。

他也提到，通用人工智慧（AGI）令人興奮，但推測需要幾十年的時間，想讓人工智慧完成人類能做的任何智力任務，「我認為那還很遙遠」。

人工智慧 AI Google

上一則

桃園國慶小物抄襲「庫柏力克熊」、百事可樂？市府否認

延伸閱讀

AI畫作「太空歌劇院」版權登記被駁回 文藝界士氣大振

AI畫作「太空歌劇院」版權登記被駁回 文藝界士氣大振
佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民

佛州巨鱷嘴銜人類下半身 死者證實為女遊民
防AI科技風險 季辛吉：中國官方有較強大監管能力

防AI科技風險 季辛吉：中國官方有較強大監管能力
馬斯克晤以色列總理 曝見北京高層心得：中國有潛力在AI領域稱霸

馬斯克晤以色列總理 曝見北京高層心得：中國有潛力在AI領域稱霸

熱門新聞

民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

2023-09-21 00:51
郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔副手賴佩霞。圖／郭台銘競選辦公室提供

李敖長女向台北市衛生局檢舉賴佩霞

2023-09-18 15:54
示意圖。（取材自ingimage）

新婚妻抓姦見「壞掉了」鹹濕訊息 小三還嗆「你老婆是懷孕不是殘廢」

2023-09-19 03:13
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05

超人氣

更多 >
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒

4生肖10月最旺 財源廣進又收穫愛情 屬龍控制脾氣、屬豬小心感冒
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里
經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補

經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補
紐時記者乘菲律賓船至南海島礁 直擊中國海上軍備

紐時記者乘菲律賓船至南海島礁 直擊中國海上軍備