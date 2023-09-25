Google大腦之父吳恩達：AI導致人類滅絕的風險被誇大

「Google大腦」之父吳恩達在「AI大師論壇：人工智慧如何形塑人類未來」擔任主講。(中央社)

有「Google 大腦」之父稱呼、AI Fund管理合夥人吳恩達今天發表演說，他認為，「AI導致人類滅絕的風險被誇大了」，人類有豐富經驗來控制比自己更強大的事物，反而是人類審視真正的生存風險時，AI可能將成為解決方案的關鍵。

永齡基金會與天下雜誌今天合辦AI大師論壇，除了邀請ChatGPT之父、OpenAI執行長山姆．阿特曼（Sam Altman）之外，AI Fund管理合夥人、執教於史丹佛大學的吳恩達（Andrew Ng）也同台發表演說。

吳恩達2011年開啟Google大腦（Google Brain）研究，用深度學習技術推動人工智慧 系統革新，享有AI先驅的美名。

吳恩達的演說聚焦監督學習（supervised learning）和生成式人工智慧（Generative AI），他說明，前者用於標記事物，是一項大約10到15年前開始發揮作用的技術，輸入A可以計算出B，例如大型廣告平台可輸入廣告和有關用戶的一些訊息，並標記是否可能點擊廣告，而Google大概就透過這種技術每年帶來的收入超過 1000億美元。

他進一步舉例，在自動駕駛汽車領域中，擁有AI可輸入汽車前方的圖片，並用其他汽車的位置進行標記，實現駕駛輔助和自動駕駛，而他的團隊也透過AI在製造方面做了很多工作，例如可為剛製造出來的智慧型手機拍照並檢查。

關於生成式人工智慧。他認為，受惠監督學習的一些早期進展，生成式人工智慧已取得成功。當時，他們組建「Google大腦」團隊時發現，提供越來越多的數據，會使成果不斷變得更好。

針對AI存在的風險，他認為，人工智慧最大的風險是偏見、公平性和準確性，但人工智慧技術正在迅速改進並且變得更加安全，他說「雖然人工智慧也會擾亂工作，儘管我們創造了很多價值，但我們有義務照顧那些工作受到干擾的人」。

但他也提到，「人工智慧導致人類滅絕的風險被誇大了」，也許有生之年會出現比任何人都聰明的AI，但人類擁有豐富經驗來控制比自己更強大的事物，所以真的不懷疑控制人工智慧的能力，反而是人類審視真正的生存風險時，人工智慧將成為解決方案的關鍵部分。

因此，他認為，不要試圖讓人工智慧走得更慢，要讓人工智慧走得盡可能快。

他也提到，通用人工智慧（AGI）令人興奮，但推測需要幾十年的時間，想讓人工智慧完成人類能做的任何智力任務，「我認為那還很遙遠」。