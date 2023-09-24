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彭明敏台灣人民自救宣言59周年 林佳龍：需要後進接棒

記者丘采薇／台北即時報導
台總統府秘書長林佳龍。(記者曾原信／攝影)
台總統府秘書長林佳龍。(記者曾原信／攝影)

台灣前總統府資政彭明敏在台大政治系任教時，1964年與學生謝聰敏、魏廷朝共同起草台灣人民自救宣言，內容包括揭穿反攻大陸神話、要求集會結社自由、主張制訂新憲法等，被以叛亂罪起訴判刑。在台灣人民自救宣言案59周年前夕，國史館將相關史料彙編成書，今天舉辦新書發表，盼有助於還原戒嚴時期重大政治案件史實。

台總統府秘書長林佳龍今天也出席活動，對於彭明敏及謝聰敏、魏廷朝師生被當局以叛亂罪起訴判刑，他說，難以想像舊時的荒謬與局勢的變遷，但這些現在看來相當正常，而且日常的言論，至今卻仍是當前深化民主、推動國家正常化所努力的目標。

林佳龍表示，明年台灣人民自救宣言案將屆一甲子了，當年彭明敏師生三人基於國際局勢的理解，與對台灣政治的認識，揭示了台灣人民自救的理路，開啟了台灣邁向正常國家之路。身處國際強權合縱連橫，中國無所不在的文攻武嚇，台灣需要更多的後進接棒，在前輩打下的基礎上繼續前行。更要集結眾人力量，讓所有台灣人共同回應挑戰，一起守護得來不易的民主成果。

林佳龍說，彭明敏是他就讀的台大政治系的師長，其學識與氣度，長久以來，一直是眾人景仰的對象。就他而言，與彭明敏有幾個特別的交集，一是1964是他出生的那一年，彭和兩位學生撰寫的台灣人民自救運動宣言，不僅是重要的歷史文獻，對海內外的民主運動者也起著振聾啟聵的作用。二是1984年，彭出版回憶錄「自由的滋味」，啟蒙了大學時期對政治學求知若渴的他。三是彭提攜後進不餘遺力，在2005年得知他決定參選台中市長，主動去拜託台中新民高中董事長劉昭惠，請劉務必要幫忙與照顧。

林佳龍表示，這次國史館與國家人權博物館繼續合作發行的「戰後台灣政治案件─台灣民自救宣言案史料彙編」，內容涵蓋案發、逮捕、起訴、判決、入監、特赦與減刑、海外救援、彭明敏潛逃與海外活動，以及謝聰敏、魏廷朝的監控、再次入獄等，以政府機關檔案為基礎，完整呈現該案在政治面與司法面的過程與影響。

林佳龍說，相信這套書所披露的檔案內容，尤其是情治單位對民主運動人士及其家屬活動的監控，乃至偵查過程中如何研擬審判策略、因應國內外各界反應等，正可彌補以往個人回憶錄及口述史料中較欠缺的細節，進一步提升對該案及相關時代脈絡的研究。

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