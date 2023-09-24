特斯拉不想排隊逆向超車秒被逼退 目擊者笑翻超療癒

監視器拍到投機逆向超車的特斯拉，遇上順向來車，只好乖乖沿途倒車讓道。記者林昭彰／翻攝

新北市新莊區前天有一輛特斯拉 轎車，因不願排隊等紅燈投機逆向行駛，令其他乖乖排隊的駕駛人感到不齒，戲謔許願「順向快來一台車」。結果特斯拉開到路口當真遇到順向來車，被迫沿途倒車讓道，目擊者在車內笑翻，並將行車紀錄影像上傳臉書 ，引發討論。

當時是下午5時24分交通尖峰時段，路幅狹窄的新莊區壽山路雙向各只有一線車道，通往泰山區明志路方向大排長龍等候交通號誌，其中一輛排隊等紅燈的車內駕駛，和旁邊友人目睹左側竟然有1輛特斯拉投機取巧，逆向行駛想要趁機竄到路口。

兩人開始討論，指責特斯拉帶頭取巧「後面的車也在學（逆向超車）」。他們用等著看好戲的心態許願：「對向來一台吧！」、「前面的順向來一台吧！」結果路口真的有車轉進壽山路，兩人在車內簡直笑翻，笑得超大聲。

特斯拉被迫沿路倒車，還不見得有空隙讓他插隊返回順向車陣。後來行車記錄影像被貼到臉書社團爆料公社，引發網友討論：「不想排隊結果就是被逼退」、「世界上最不缺的就是…北七」。