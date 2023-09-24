台國防部再挑明解放軍正於東山大埕灣區演訓 嚴密監控中

電展室林園營區。(記者洪哲政／攝影)

台灣國防部 發言人孫立方今天表示，台國軍今天晨間偵獲解放軍 機艦及地面部隊，東山大埕灣區域執行演訓。國軍運用聯合情監偵手段，嚴密掌握台海周邊海空域動態，適切應處。

台國防部近期積極披露解放軍地面部隊演訓情況，今天公布情資時，附上台空軍P-3C反潛機戰備畫面，暗示台主動偵知相關情資。

據了解，台國防部近期公布解放軍地面情資作為，來自國家安全會議指示。情資來源赴台商購即時衛星與主動電偵情資。

據悉，為增加即時下載高解像度的衛星圖資，台國安局、國防部電展室近年都投入經費，委由中科院增加影像下載頻寬。電展室透過各地無線電電偵系統，監聽掌握解放軍沿海地面操演通聯，兩相結合掌握解放軍地面部隊演習動態。

為確保電偵人員聽力健康，電展室每年都在軍事醫療科目預算 項下，編列電偵人員的聽力健康檢查預算，確保情報人員發揮戰力。