台國防部再挑明解放軍正於東山大埕灣區演訓 嚴密監控中
台灣國防部發言人孫立方今天表示，台國軍今天晨間偵獲解放軍機艦及地面部隊，東山大埕灣區域執行演訓。國軍運用聯合情監偵手段，嚴密掌握台海周邊海空域動態，適切應處。
台國防部近期積極披露解放軍地面部隊演訓情況，今天公布情資時，附上台空軍P-3C反潛機戰備畫面，暗示台主動偵知相關情資。
據了解，台國防部近期公布解放軍地面情資作為，來自國家安全會議指示。情資來源赴台商購即時衛星與主動電偵情資。
據悉，為增加即時下載高解像度的衛星圖資，台國安局、國防部電展室近年都投入經費，委由中科院增加影像下載頻寬。電展室透過各地無線電電偵系統，監聽掌握解放軍沿海地面操演通聯，兩相結合掌握解放軍地面部隊演習動態。
為確保電偵人員聽力健康，電展室每年都在軍事醫療科目預算項下，編列電偵人員的聽力健康檢查預算，確保情報人員發揮戰力。
根據台立法院書面報告指出，電展室與國安局過去都曾向以色列衛星影像經銷商Image Sat International採購衛星運作夥伴服務，能在衛星接近台灣上空時，由台方以台灣為中心作半徑1000公里影像偵照操作，在此範圍台方可任意拍攝和接收衛星影像。兩個單位將操作系統的人員設立專業加給。據了解，兩個單位目前都仍有機密專案從事相關採購，積極拓建下載圖資基地。曾向立委展示相關即時偵知的能量。
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