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最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

台灣民意基金會今天發表「台灣人政黨支持傾向的最新發展」即時民調。結果發現，有30.3%台灣人支持民進黨，23.1%支持國民黨，17.1%支持民眾黨。相較上個月，民進黨重挫6.5個百分點，但仍以3成支持度坐穩第一大黨寶座。國民黨回升6個百分點，以2成3奪回第二大黨地位。民眾黨略減0.7個百分點，以1成7落居第三大黨。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，過去一個月，台灣內外政治環境沒有重大事件發生，政黨競爭隨著2024總統與立 委大選節奏展開。民進黨支持度重挫6.5個百分點，摔的比上個月躍升的4.8個百分點還重，近期進口雞蛋風暴的衝擊無疑是最重要因素。

游盈隆也說，國民黨支持度上升6個百分點，有谷底反彈的味道，這應和最近兩件事有關。一是近期黨總統參選人侯友宜訪美，基本上平順，發揮某種造勢效果。另一個則是鴻海創辦人郭台銘9月14日宣布資深藝人賴佩霞為競選副手搭 檔，9月17日正式登記公民連署申請，反激起國民黨支持者危機意識而回籠。

游盈隆也說，民眾黨支持度略減0.7個百分點，這和近期指標性從政黨員新竹市長高虹安官司纏身及個人言行惹議或有關聯，再加上黨本身近期表現乏善可呈，能維持1成7支持度，已是萬幸。

這次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2023年9月18至20日三天，對象以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣(dual-frame random sampling)，市話占70%，手機占30%。有效樣本1077人，市話753人，手機324人。抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報系資料照片)
台灣民意基金會董事長游盈隆。(本報系資料照片)

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