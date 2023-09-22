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當郭台銘副手 賴佩霞辭舞台劇挨轟：為了2300萬的人民

噓！星聞／即時報導
「蘑菇」因賴佩霞辭演宣布退票取消演出。（取材自臉書）
「蘑菇」因賴佩霞辭演宣布退票取消演出。（取材自臉書）

藝人賴佩霞受邀成為鴻海創辦人郭台銘的副手搭擋，一起連署要參選正副總統，21日賴佩霞接受媒體人羅友志《友話直說》專訪，訪談中除了提到在楊照的牽線下促成郭配，更首度透露辭演舞台劇《蘑菇》的原因。

賴佩霞14日宣布成為總統候選人郭台銘的副手，隨後便以「體力無法負荷」為由辭演11月要演出的舞台劇《蘑菇》，結果造成整齣劇都取消演出，罵聲不斷。對此，她21日參加名嘴羅友志《友話直說》採訪時透露心聲，直言自己是個不輕言放棄的人，「《蘑菇》是個好戲，我當然希望好戲被大家看到，我其實當下在做這個選擇，我為的是2300萬的人民」。

賴佩霞坦言，《蘑菇》中有高達90%的母子戲，由於戲中需要細膩互動，雖然造成困擾很自責，但她更希望投入政治這個領域，在往後說話有影響力時替劇團發聲、讓劇組人員走更好的工作環境。羅友志好奇問：「會不會擔心被說，為了2,300萬人犧牲了《蘑菇》的人？」該段訪問原先因直播時間到而中斷，隨後賴佩霞便仔細回應該問題。

賴佩霞在影片中表示：「我要比較明確知道一點，『犧牲是什麼意思？』」她直言，自己很自責，而整個劇組包括她也都相當難過，因為這齣戲沒有好的機會讓它可以完全呈現，但她認為這齣戲它在「待續中」，並相信這齣戲再出現的時候，一定會是非常好的一齣戲。

此外，公視原先預計10月底播出《人選之人》，如今可能造成影響，對此賴佩霞則表示：「我們都知道人選之人他們花了很多心思，希望可以播出」。

總統擬參選人郭台銘（左）啟動連署，他與副手搭擋賴佩霞（右）一起到板橋「阿銘之友會...
總統擬參選人郭台銘（左）啟動連署，他與副手搭擋賴佩霞（右）一起到板橋「阿銘之友會」連署站向支持者加油打氣。（記者杜建重／攝影）

賴佩霞 舞台劇 郭台銘

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