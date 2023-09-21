接見州長 蔡英文：新墨西哥州將成為台美綠能合作典範

台灣總統蔡英文今天接見新墨西哥州州長葛麗森（Michelle Lujan Grisham）訪問團。圖／台總統府提供

台灣總統蔡英文 今天接見新墨西哥州 州長葛麗森（Michelle Lujan Grisham）訪問團，她指出，過去8年來，台灣和新墨西哥州的合作關係愈來愈密切；去年，台灣已成為新墨西哥州第6大出口市場及第7大進口來源。接下來，綠色經濟產業是雙方深化合作的重要領域，相信在共同努力之下，新墨西哥州將成為台美綠能產業鏈合作的典範。

蔡英文致詞時表示，過去8年來，台灣和新墨西哥州的合作關係愈來愈密切。在2018年，雙方簽署「駕照相互承認備忘錄」以及「教育合作備忘錄」。在葛麗森上任後，新墨西哥州不僅和台灣簽署「經貿合作備忘錄」，更在台灣設立辦事處，促進雙方各領域的交流。去年，台灣已經成為新墨西哥州第6大出口市場及第7大進口來源。

蔡英文認為，接下來，綠色經濟產業是雙方深化合作的重要領域。這幾年來，葛麗森積極推動潔淨能源轉型，新墨西哥州的再生能源比例已經從2018年的19％，提高到2022年的43％。

蔡英文說，新墨西哥州的各項優勢，包括便利的交通、豐富的人才資源，以及政府推出的招商優惠措施，都引起許多台灣企業的投資 興趣，目前也有電動車零組件廠商，已經規畫到新墨西哥州投資設廠。她相信，在雙方的努力之下，新墨西哥州將成為台美綠能產業鏈合作的典範。

葛麗森致詞時感謝蔡英文對訪團的溫暖接待，昨天新墨西哥州與台灣的和大工業一起宣布，將在新墨西哥州的美墨邊界處設立新廠，和大工業將投資9900萬美元，預計將創造350個就業機會，新墨西哥州政府也透過創造就業機會資金，為雙方的夥伴關係投入300萬美元。此外，台灣的鎰勝工業及正美集團也已在該州投資設廠。

葛麗森指出，這些合作機會是由於新墨西哥州與墨西哥的邊界擁有巨大的經濟潛力。為了確保與合作夥伴的共同成功及繁榮，新墨西哥州投入數億美元建造聖特雷莎入境口岸（Santa Teresa Port of Entry）的基礎設施，並將在聯邦政府撥款後持續加以拓展。目前美國5大企業的其中4間，都在該州邊境工業區附近設址營運，全世界也有許多企業注意到這個區域的潛力。

葛麗森表示，為了確保到新墨西哥州投資的台灣企業有訓練有素的勞動力可使用，州政府採取策略性行動以強化州內的勞動能量。包括大學免學費，提升新墨西哥州民的教育程度，並提供免費托兒服務，提高勞動參與度。

葛麗森說，她很自豪新墨西哥州與台灣共享許多相同價值觀，同樣認為應該支持家庭、女性及孩童，並了解女性參與勞動市場的重要。新墨西哥州為此投資數十億美元，讓該州有免費的托兒服務、普及的幼兒園及免費的學校營養餐點等，也打造新的學習機構，提升州民的識字率。另外，新墨西哥州也希望確保州內每個人都能享有可負擔且高品質的醫療照顧。

葛麗森表示，她很榮幸兩度造訪台灣，也誠摯邀請蔡英文有機會也到訪新墨西哥州，親眼見證雙方的夥伴關係及合作成果，她期盼雙方共同成功、繁榮。