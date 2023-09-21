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駁九二共識是過期牛奶 陳學聖：侯友宜提避戰是安美國心

記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨總統參選人侯友宜20日到舊金山參訪，與國民黨立委江啟臣等訪團成員，走訪當地中國城，並到國民黨駐美總支部參觀。(中央社)
國民黨總統參選人侯友宜20日到舊金山參訪，與國民黨立委江啟臣等訪團成員，走訪當地中國城，並到國民黨駐美總支部參觀。(中央社)

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇今開直播，反駁媒體報導美國議員「九二共識是過期牛奶」說法，何志勇強調，「九二共識與美國的一中政策是一體兩面」，反問民進黨真的要台獨，為何不修改「大陸地區是中華民國領土」的法律？陳學聖認為，侯友宜提出的避戰方案，對美國來說是滿安心的。

關於媒體報導「美國議員將九二共識比喻成過期牛奶」，民進黨立委以訛傳訛「牛奶放了31年，聽到就感到可怕」，國民黨總統參選人侯友宜澄清是子虛烏有。何志勇解釋，九二共識與同樣1992年制定的兩岸人民關係條例、以及美國的一中政策的核心價值一致，不僅符合國際政治現實下的美國利益，也是能與大陸恢復對話的基礎；兩岸人民關係條例第2條明訂：「大陸地區是中華民國領土」，這就是「一中政策」的明文化，只要民進黨沒有修改這條法律，就表示「一中政策」沒有臭酸，九二共識也永遠不會過期。

何志勇說，美國的國會議員比較可以天馬行空，但行政體系向來是「現實主義」，2016年川普當選總統後，表態要重新審視「一中政策」，尚未卸任的歐巴馬總統罕見清楚闡述美中台關係，歐巴馬說：「基本上是中國和美國之間，及與台灣在某種程度上，都有長期以來的共識，就是不改變現狀。」

何志勇認為，歐巴馬的講話，民進黨聽了可能不是滋味，但這是美國總統的大實話，川普上台後果然也延續一中政策；拜登當了歐巴馬八年副手，兩人路線一脈相承，更不可能有破格之舉。這也是為什麼賴清德為了消毒美國的「疑賴論」，必須公開說出「沒有獨立路徑」，那麼九二共識又怎麼會過期呢？

陳學聖分析，侯友宜提出的避戰方案，對美國來說是滿安心的，美中是要脫險而非脫鉤。何志勇呼應，指出民進黨總統參選人賴清德訪美靜悄悄，見到的人有限，侯友宜突破框架見到紐約市長，但也因為訪美行如此成功，可預期侯友宜回台後，就會開始被民進黨重點攻擊。

針對侯友宜訪美，陳學聖轉述國民黨主席朱立倫的評價，有備而來，充滿亮點。在國際關係上，政黨的競爭是看板凳深度，藍綠都有板凳深度，這次侯友宜訪美，主辦業務的僅有八人，僑界則是幕後功臣，居功厥偉，這是國民黨多年耕耘的累積。

陳學聖認為，過去美國智庫因長期與國民黨斷了聯繫，不瞭解國民黨的想法，而認為民進黨親美、國民黨親中，侯友宜此次訪美，讓美國智庫認知到國民黨與民進黨都親美，但國民黨能與中國大陸對話，這是民進黨做不到的。

國民黨 民進黨 侯友宜

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