李昂還原博愛座事件被觸怒 少女「非常藐視翻白眼」

作家李昂昨天在臉書批台北捷運博愛座的年輕人不讓座，文章開頭並點名台北市長蔣萬安，引起討論。她今天再度發文，「把前因後果講清楚」。(本報系資料照片)

作家李昂昨天在臉書 批台北捷運 博愛座的年輕人不讓座，文章開頭並點名台北市長蔣萬安，引起討論。她今天再度發文「把前因後果講清楚」，她表示，「我一向有高血壓 心血管的問題，真的是累壞了」。畢竟是博愛座，不是一般的座位，有這樣的機制，希望能有一個大家都能共同遵守的標準。

李昂今天發文表示，當時她算好捷運的時間，要趕去跟一個波蘭來政治大學演講的教授見面，因為她5月在波蘭出書的時候，對方親自帶著她在波蘭三個大學演講，讓她非常的感謝。

李昂表示，她在忠義捷運站上車，因為目前在拍一個英文的紀錄片，而她一向有高血壓心血管的問題，真的是累壞了。而且趕著10月1號要到法國，因為她的小說「鴛鴦春膳」要在巴黎出書要去打書。真的是忙，而且累。

李昂還原事發經過，她說，所以一上車的時候，她問了第一個坐在博愛座的男生，對方年輕、戴著耳機正在聽音樂，露出非常享受的表情。跟對方說話的時候才把耳機拿下來。知道她要求讓座的時候，露出一副你奈何不了我的表情，對她說他身體不舒服。

她表示，不管她相不相信，她尊重對方，「如果他選擇說謊的話，那也是他的決定」。接著她轉到博愛座的另一邊，兩個年輕的女生看來像高中生，「請問他們能不能讓座一下，因為是博愛座」。卻得到非常藐視的、翻白眼的回答，連話都不肯說。

李昂發文之後，看了臉書的回應，有網友說年輕女生可能懷孕了，「高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！看看照片，他們像懷孕的樣子嗎？而且懷孕了也可以跟我講。我一定沒話說」。

李昂表示，她沒有戴口罩，而且沒有化妝，「我的高血壓因為受到這樣的刺激，一定臉色很難看」，旁邊自由座的一位看來五六十歲的女人站起來，說要讓座給她，「我謝謝她，因為她看起來也是有坐下來的需要」。

後來李昂選擇在北投站下車，因為該站是紅線的另外一個起站，基本上都會有位子坐。可是這樣一折騰，她慢了差不多15分鐘才到101跟那個波蘭教授見面。因為遲到，找了一陣子，才見到彼此。

「我常常用這一條線，有需要的時候，也會有人讓座，或不肯讓座」。李昂說，只要有理由或態度和善，她基本上都尊重，「這一個對我不在意三白眼的女生，真正的觸怒了我，讓我發那一篇臉書」。

至於為何上一篇發文問蔣萬安，李昂表示，因為隨著台灣的人口老化，這樣的糾紛只會愈來愈多。那麼，是不是有一個更明確的規範大家都可以遵守？「我要強調一下，這畢竟是博愛座，不是一般的座位，有這樣的機制，希望能有一個大家都能共同遵守的標準」。