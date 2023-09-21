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李昂為博愛座點名蔣萬安回應 網轟情勒：女性主義卻氣噗噗公審

記者楊德宜／台北即時報導
作家李昂。(資料照／屏東縣政府提供)
作家李昂。(資料照／屏東縣政府提供)

作家李昂昨在臉書批年輕人坐博愛座不讓座，開頭並點名台北市長蔣萬安，「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」，引起網路熱議。

李昂並PO出她所指不讓座的年輕人照片，她表示，她搭台北捷運從淡水往台北方向，請坐在博愛座的3名年輕人讓座，但沒人願意讓出位子，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」。

李昂表示，「我的年齡？那當然是年長，而且因為我10月1號要到巴黎新書發表，忙到老實說身體不是那麼舒服」。她也回覆網友留言表示，「否則就取消博愛座，這個道理不是很簡單嗎？」

有網友說，「也許她們可能都是孕婦吧」，李昂回留言，「中學生，這個時候懷孕倒是很恭喜」、「而且兩個人一起懷孕？如果懷孕的也可以告訴我，我絕對不會為難他」。

近年來屢次發生台北捷運博愛座衝突，不少乘客寧可站著也不敢坐博愛座。(本報系資料照...
近年來屢次發生台北捷運博愛座衝突，不少乘客寧可站著也不敢坐博愛座。(本報系資料照片)

Dcard網友說，「聽說巴黎沒有博愛座，幫我提醒他一下，台灣的計程車比巴黎的計程車便宜」、「讓座是美德，不讓是本分」、「一堆老人比我還好手好腳的，光膝關節我就開刀過兩次了」、「是博愛座不是老人座」、「好的教養是把座位給需要的人，有需要就坐，而不是老人的特權」、「博愛座年輕人可以坐，不舒服也好，有需求也好」、「想公審，最後關留言，笑死」。

Dcard網友表示，不要出來情緒勒索別人讓位，「我上班一天很累能不能坐，女生月事來能不能坐，不是只有你看起來像才是有需求，我也可能有需求，但我不想讓你知道」。

對於李昂回覆留言對不讓座少女的批評，網友看了感到生氣，「作品各種女性主義、現代主義，結果沒博愛座可以坐就氣噗噗公審，有夠雙標，笑死」、「女性主義的作家還用懷孕嘲諷別人」。

近幾年來屢次出現博愛座衝突，甚至有強逼博愛座的年輕人讓座糾紛，網友表示，「我是經常見博愛坐空著沒人坐，甚至普通坐有人寧願站著也不坐。或許找特定車廂開設幾個專用座可以解決」、

「真的要提倡廢除博愛座，才能結束這種對立」。

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