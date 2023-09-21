錢復回憶錄指馬時期某君惹毛人 金溥聰駁斥 錢復聲明更正

蔣經國國際學術交流基金會錢復20日舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，錢復表示，擔任國泰慈善基金會董事長，做16年慈善工作，是一生中最長的工作。(記者曾吉松／攝影)

台灣監察院前院長錢復昨天發表新書，公開多封致前總統馬英九 的私函，直諫執政應避免自大，要尊重在野黨、重視媒體輿論，盼馬英九應「兼聽」，「用人」務必多費心，須為事擇人，暗指「身邊某君」，幾乎已惹毛所有人，應考量其進退。所指被解讀是侯友宜 競選辦公室執行長金溥聰，金溥聰發聲明表示完全錯誤離譜。

金溥聰表示，針對中央社9月20日報導，錢復先生在其發表新書「錢復回憶錄」卷四中，指名他的部分有諸多不符事實，特此澄清；他從未如書中所言，為了馬英九啟用劉兆玄之事，如錢復先生書中所言：「當晚11時30分以後各報總編輯、廣播電台的新聞部主任都先後接到金溥聰電話告知，總統當選人已決定提名劉兆玄擔任行政院長。」

金溥聰強調，他也從未如書中所言，為了馬英九到政大教書之事，「金為了使他能順利通過，不辭辛勞，每日夜晚及周末遍訪可能投反對票的同仁，一一為他詳予說明，使這些人或改投贊成票或在審查會時缺席，終於使他能通過三關，順利獲聘政大法律系副教授」。他雖當時任教於政大新聞系，但所認識的法律系教授僅蘇永欽一人，書中所言完全錯誤離譜。

天下文化代錢復先生新聞稿聲明，指出《錢復回憶錄》第四冊有兩處更正：一為第310頁，談及馬英九總統告訴錢復先生，1996年為馬總統到政治大學教書而努力的學者，經對比「中央社」於 2010 年 10 月 16 日〈司改團體〉報導，不是金溥聰先生。此處於再版時調整。

該聲明提到，二是第 322 頁，談到馬英九總統就職後，對外公布劉兆玄為行政院長的過程。經查，當時應是政府新聞通稿，並非金溥聰先生打電話給各報總編輯。此處於再版時調整；三是造成金先生的困擾，深感不安。