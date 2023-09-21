我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果iPhone傳原要增添股票交易功能 卻因這個理由擱置

布碌崙地鐵濫射槍手…檢方求判終身監禁 量刑下周宣布

錢復回憶錄指馬時期某君惹毛人 金溥聰駁斥 錢復聲明更正

記者屈彥辰／台北即時報導
蔣經國國際學術交流基金會錢復20日舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，錢復表示，擔任國泰慈善基金會董事長，做16年慈善工作，是一生中最長的工作。(記者曾吉松／攝影)
蔣經國國際學術交流基金會錢復20日舉行《錢復回憶錄》卷四新書發表會，錢復表示，擔任國泰慈善基金會董事長，做16年慈善工作，是一生中最長的工作。(記者曾吉松／攝影)

台灣監察院前院長錢復昨天發表新書，公開多封致前總統馬英九的私函，直諫執政應避免自大，要尊重在野黨、重視媒體輿論，盼馬英九應「兼聽」，「用人」務必多費心，須為事擇人，暗指「身邊某君」，幾乎已惹毛所有人，應考量其進退。所指被解讀是侯友宜競選辦公室執行長金溥聰，金溥聰發聲明表示完全錯誤離譜。

金溥聰表示，針對中央社9月20日報導，錢復先生在其發表新書「錢復回憶錄」卷四中，指名他的部分有諸多不符事實，特此澄清；他從未如書中所言，為了馬英九啟用劉兆玄之事，如錢復先生書中所言：「當晚11時30分以後各報總編輯、廣播電台的新聞部主任都先後接到金溥聰電話告知，總統當選人已決定提名劉兆玄擔任行政院長。」

金溥聰強調，他也從未如書中所言，為了馬英九到政大教書之事，「金為了使他能順利通過，不辭辛勞，每日夜晚及周末遍訪可能投反對票的同仁，一一為他詳予說明，使這些人或改投贊成票或在審查會時缺席，終於使他能通過三關，順利獲聘政大法律系副教授」。他雖當時任教於政大新聞系，但所認識的法律系教授僅蘇永欽一人，書中所言完全錯誤離譜。

天下文化代錢復先生新聞稿聲明，指出《錢復回憶錄》第四冊有兩處更正：一為第310頁，談及馬英九總統告訴錢復先生，1996年為馬總統到政治大學教書而努力的學者，經對比「中央社」於 2010 年 10 月 16 日〈司改團體〉報導，不是金溥聰先生。此處於再版時調整。

該聲明提到，二是第 322 頁，談到馬英九總統就職後，對外公布劉兆玄為行政院長的過程。經查，當時應是政府新聞通稿，並非金溥聰先生打電話給各報總編輯。此處於再版時調整；三是造成金先生的困擾，深感不安。

馬英九 侯友宜

上一則

進口蛋標國產 2廠商送辦喊冤：農業部指示

延伸閱讀

錢復新書揭馬英九寵信金溥聰原由 李登輝曾找他當閣揆

錢復新書揭馬英九寵信金溥聰原由 李登輝曾找他當閣揆
錢復新回憶錄披露直諫馬英九 身邊某君惹毛所有人

錢復新回憶錄披露直諫馬英九 身邊某君惹毛所有人
雙語教育 馬英九轟無必要也辦不到

雙語教育 馬英九轟無必要也辦不到
侯友宜邀宴藍營14縣市長 朱立倫、金溥聰同台破不合傳言

侯友宜邀宴藍營14縣市長 朱立倫、金溥聰同台破不合傳言

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘（左）日前宣布投入2024總統大選，14日在台北舉行記者會，公布副手人選為藝人賴佩霞（右）。(中央社)

郭台銘副手揭曉 將搭檔「人選之人」女星賴佩霞

2023-09-13 20:44
賴佩霞宣布成為郭台銘副手。（取材自臉書）

生父、繼父都是美國人 賴佩霞認雙重國籍：會盡快放棄

2023-09-14 03:10
示意圖，非當事人。（取材自ingimage）

獸父把女兒當砲友8年還說「把我當男友」少女逃家才讓悲劇曝光

2023-09-14 00:31
國民黨副主席連勝文在臉書公布前高雄市長韓國瑜拜訪父親、前副總統連戰的照片，連勝文說，這次會面約了很久，直到最近連戰身體狀況較穩定，才有辦法見面。（取材自連勝文臉書）

87歲連戰近況照曝光 韓國瑜北上探訪 連勝文：約了很久

2023-09-14 22:19
民進黨總統參選人賴清德（左1）、民眾黨總統參選人柯文哲（左2）、國民黨總統參選人侯友宜(左3)、鴻海創辦人郭台銘（左4）。（本系資料照片）

台總統大選最新民調：不管「四腳」、「三腳」侯都居第2

2023-09-18 22:11
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

馬斯克：台灣是中國的一部分 如夏威夷與美國

2023-09-15 02:27

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解
買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到

買性能車不必傾家蕩產 這五款3萬元可買到