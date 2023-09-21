南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

震驚全台的白曉燕撕票案26年了，兇手陳進興伏法，他的兩個兒子在美國低調成長，鮮少談起爸爸。圖為當年陳妻張素真（右二）帶著小兒子到醫院見陳進興最後一面。（本報資料照片）

震驚全台的白曉燕撕票案26年了，當年的台北市刑大大隊長侯友宜 如今是國民黨總統參選人，訪美最後一夜，他在舊金山與當年救出的南非 武官之子查克相見歡，當年侯友宜手中抱的嬰兒，現在身高幾乎比他高一顆頭。而兇手陳進興的兒子，也在美國低調成長，鮮少談起外界口中的爸爸。

1997年4月，陳進興與高天民、林春生合夥，綁架知名藝人白冰冰女兒白曉燕，逃亡期間犯下多起綁架案、殺人案，還姦殺整形外科診所護士，令人髮指，三人在逃期間，全台人心惶惶。

林春生在1997年8月與警方槍戰中被擊斃，高天民同年11月17在圍捕中自殺身亡，隔天晚上7時多，陳進興潛入位於北投區的南非武官大使館官邸，挾持南非武官卓懋祺一家人。

當時在官邸內的除了卓懋祺，還有他的太太、大女兒梅蘭妮、三女兒克莉絲汀和7個月大嬰兒小查克，侯友宜入內談判後，陳進興投降，卓懋祺一家獲救。

陳進興1999年伏法，在土城看守所被槍決。他的兩個幼子2003年被送往美國，被美籍夫婦法蘭克收養，並引用聖經典故，將它們取名約書亞、耶利米。

安排他們到美的牧師黃明鎮2017年曾透露，陳進興的兩個兒子個性陽光外向，大兒子當時24歲，在電話公司擔任業務員，準備與白人未婚妻結婚；二兒子當時22歲，仍在讀大學，還參加學校美式足球 隊，成績相當優秀。

黃明鎮2017年時說，已和陳進興妻子張素貞斷了聯絡，沒有任何對方的消息，陳進興的兩個兒子約書亞、耶利米鮮少談論父親。

26年過去了，白曉燕撕票案仍是台灣刑案史上重要的一章，陳進興這個名字也成為被害人家屬此生揮之不去的夢魘。但孩子是無辜的，如今查克、約書亞、耶利米都已是成熟的大人。