郭台銘20日起發動連署 朱立倫：強調自我只會影響大局

鴻海創辦人郭台銘20日到新北板橋「阿銘之友會」連署站加油打氣，國民黨主席朱立倫表示，如果不能走出大局只強調自我，只會影響大局讓全民失望。記者江婉儀／攝影

鴻海創辦人郭台銘今(20日)到新北板橋「阿銘之友會」連署站加油打氣，國民黨主席朱立倫表示，任何一件事情都在一念之間，只要放下自我就可以成就大局，相信每一位有智慧的人這時都看得很清楚，只要走出大局，全民是以感謝、祝福的心情，如果不能走出大局只強調自我，只會影響大局讓全民失望。

媒體詢問，國民黨總統參選人侯友宜 提出九二共識論述，但有美國議員說，像過期牛奶，喝下去影響健康，朱立倫說，他有看到綠媒報導，但沒有證實哪位議員說的，綠媒本身就預設立場。

朱立倫說，他看到是美國華府、紐約兩大智庫對侯友宜都很肯定，有多位學者都表達對侯友宜最高肯定，這非常不簡單，侯在國會中又見了5位參議員跟4位眾議員，加上昨天的行程，對侯友宜都非常肯定，這才是關鍵重點，穩健務實的兩岸政策、國家安全政策跟區域和平，讓朋友放心不要造成問題，才是展現出來總統候選人最成功的地方。

菱傳媒民調 指出，侯友宜民調順序第三，但跟柯文哲 差距很近，朱立倫表示，他看了太多份民調，侯友宜現在都是往上升，都是第二名，內參民調中，侯友宜目前相當穩定，跟柯文哲很接近但略微領先，在四腳督中，在野陣營做的民調，侯友宜是遠遠超越對手，也做過一對一民調，不論是侯友宜、柯文哲，都領先賴清德。

有媒體報導指新竹市長高虹安解凍「寡婦樓」都更案，並稱背後疑有建商對價關係。朱立倫表示，不管任何爭議，作為行政首長要有責任釐清讓市政更順利。