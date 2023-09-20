天下雜誌評比吊車尾 賴辦：侯友宜已無心市政

民進黨總統參選人賴清德競辦發言人、新北市議員戴瑋姍。圖／取自戴瑋珊臉書

天下雜誌公布「2023幸福城市大調查」評比，新北市在縣市首長施政滿意度、縣市競爭力總排名、施政、文教、社福、多元共融等各項指標皆為六都吊車尾。民進黨總統參選人賴清德 競辦發言人戴瑋姍表示，從新北市各項成績可見，新北市長侯友宜 已無心市政、背棄市民，一心只想找工作，導致市政評比全數落後，要求侯友宜向新北市民道歉。

戴瑋姍指出，天下雜誌公布各項指標中，侯友宜不只「施政滿意度」連年下滑，從2020年的全國第二，掉到今年全國倒數第四；「縣市競爭力」更是從2019年的全國第六一路狂跌，到今年變成全國墊底；「文教」面向更是連續5年六都敬陪末座，連年都是全國末段班，丟臉至極。

戴瑋姍說，不僅如此，「施政」面向也從去年六都排名第二，慘淪今年六都墊底，更是全國最後一名；「社福」面向也從去年全國第三，掉到全國倒數第二。

戴瑋姍指出，今年所公布的七項面向指標，新北市就有四項指標排名六都最後，另外三項指標也是六都倒數第二，所有指標都顯見侯友宜已無心市政，辜負市民的寄託與期待，難怪被貼上「落跑市長」標籤。

戴瑋姍說，新北市人口全台最多、匯聚來自各國多元族群，天下雜誌今年新增的「多元共融」面向，新北市卻排名六都最後，不禁令人聯想起正在訪美的侯友宜，鬧出詢問墨西哥裔店員「你是新北人還是原住民 」的國際笑話，如此輕蔑、不尊重的言論，真的拜託侯友宜不要再丟台灣人的臉了。